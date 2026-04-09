ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା ଏସଏଚଜି ସଦସ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଶୁଭାରମ୍ଭ
ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ପୁରୀ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ୫,୦୦୦ SHG ସଦସ୍ୟାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ମନୋରଞ୍ଜନ ସଙ୍ଖୁଆ ।
Published : April 9, 2026 at 9:55 PM IST
ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଏବଂ ଜାତୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ (NCW)ଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନଠାରେ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ (SHG) ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ବାରା ମହିଳାମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସହ ବଜାର ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣିବେ । ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ଵାସ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।
ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ପୁରୀ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ୫,୦୦୦ SHG ସଦସ୍ୟାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହ, ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନ (NCW)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବିଜୟା କିଶୋର ରାହତକର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶୋଭନା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥି ଓ ବିଭାଗୀୟ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟର ୫ଟି ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ପୁରୀ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମର ୫,୦୦୦ ଏସଏଚଜି ସଦସ୍ୟାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର