ETV Bharat / state

Mission sakti and IIT Mou କୋଟିପତି ହେବେ ଲକ୍ଷପତି ; ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଧୁନିକ ବ୍ୟାବସାୟିକ ସହାୟତା

ଆସନ୍ତା ୩ରୁ ୪ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାଳିଜାଇରେ ଇଭି ବୋଟ୍ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଚିଲିକା ଓ ଭିତରକନିକାର ବୋଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଇଭି ଏବଂ ସୌରଚାଳିତ କରାଯିବ। ରିପୋର୍ଟ-ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

Mission sakti and IIT Mo
ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ଓ ଆଇ.ଆଇ.ଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 8, 2026 at 7:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ଓ ଆଇ.ଆଇ.ଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି l ଏହି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଧୁନିକ ବ୍ୟାବସାୟିକ ସହାୟତା l ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗରେ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତିର ଭଉଣୀଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ସହିତ ଗାଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟୋଗପତି କରିବା ପାଇଁ ଆଇଆଇଟି ଟ୍ରେନିଂ ଦେବ l ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଜନରେ ମହିଳାମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ । ଉଦ୍ୟୋଗପତି ହେବେ । ଯେଉଁମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟପତି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୋଟିପତି କରିବାକୁ ଆମ ବିଭାଗ ଠିକ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ।

ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଆଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଏମଓୟୁ

ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଦିଦିମାନେ କେବଳ ଉତ୍ପାଦନରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶୀ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ (OLM) ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଆଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି।

Mission sakti and IIT Mou
ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ଓ ଆଇ.ଆଇ.ଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ (Etv Bharat)
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମିଶନ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମୋନିକା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଏବଂ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀପଦ କରମାକର ଏହି ଚୁକ୍ତିପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ଏହି ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗାମୀ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ୧୫୦ ଜଣ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିଙ୍କୁ କୋଟିପତି ଉଦ୍ୟୋଗୀରେ ପରିଣତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆଇଆଇଟିର ପ୍ରଫେସର ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟର ଯୋଜନା, ଉତ୍ପାଦର ମାନ ବୃଦ୍ଧି, ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ, ବଜାର ସଂଯୋଗ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବେ। ଏହା ସହିତ ଉଦ୍ୟମ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଓ ପେଟେଣ୍ଟ ପାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କରିବେ।
Mission sakti and IIT Mou
କୋଟିପତି ହେବେ ଲକ୍ଷପତି ; ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଧୁନିକ ବ୍ୟାବସାୟିକ ସହାୟତା (Etv Bharat)

ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମିଶନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅତି କମରେ ୧୫୦ଟି ବିକାଶମୁଖୀ ଗ୍ରାମୀଣ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ଏହି ଇନ୍କ୍ୟୁବେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ୧୦.୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ IIT ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ୯୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁରି କରାଯାଇଛି।

ଏହି ଅବସରରେ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, 'ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରି ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଏହି ବୁଝାମଣା ଆମର SHG ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଛି । ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିବେ। ଏହା 'ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା' ଗଠନ ଦିଗରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସଦୃଶ ହେବ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ।'

ଏହି ଅବସରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତା ୩ରୁ ୪ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାଳିଜାଇରେ ଇଭି ବୋଟ୍ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଚିଲିକା ଓ ଭିତରକନିକାର ବୋଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଇଭି ଏବଂ ସୌରଚାଳିତ କରାଯିବ।

ସେହିପରି ଗ୍ରାମୀଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋମଷ୍ଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନଶୈଳୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ପାଇପାରିବେ।



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମାଗଣା UPSC କୋଚିଂ; କାଲିଠୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ, ଜୁନ 28ରେ ପରୀକ୍ଷା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନୀତି ଆୟୋଗ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକ; ସାମିଲ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସିଏସ, ଅଭିଭାଷଣ ପାଇଁ କସରତ


TAGGED:

MISSION SAKTI
IIT BHUBANESWAR
ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ
ମିଶନ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା
MISSION SAKTI AND IIT MOU

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.