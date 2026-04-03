ସଫଳ ହେଲା ମିଶନ ଋଷିକେଶ: ପ୍ରେମିକା ସହ ହୋଟେଲରେ ଥିଲା ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ରାଜା, ମାଡିବସିଲା ପୋଲିସ

ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ ଲୁଟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଜଣେ ବଡ ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ କ୍ରିମିନାଲ ହେଉଛି ରାଜା। କେବଳ ଓଡିଶା ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ଭାରତରେ ଥିଲା ତାର ଟାର୍ଗେଟ। ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 3, 2026 at 6:36 PM IST

Updated : April 3, 2026 at 8:03 PM IST

କଟକ: ଘର ବିହାର..କିନ୍ତୁ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିଛି ନେଟୱର୍କ । ଚୌଦ୍ଵାର ଜେଲ୍‌ରୁ ଫେରାର୍ ବିହାରୀ କଏଦୀ ରାଜା ଗିରଫ।ଦୀର୍ଘ ୬ ମାସ ପରେ କଟକ ପୁଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛି ବିହାରର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ରାଜା ସାହାଣୀ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଋଷିକେଶରେ ପ୍ରେମିକା ସହ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲା ବେଳେ ରାଜାକୁ ଚତୁରତାର ସହ ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ରିଷିକେଶ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରି ଟ୍ରାନ୍‌ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡ୍‌ ପରେ ଓଡିଶା ଆଣିବା ପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦର୍ଶାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ । ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ୨ ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା ରାଜା ସାହାଣୀ ଓ ସହଯୋଗୀ ମଧୁକାନ୍ତ ରାଣା।

ସଫଳ ହେଲା ମିଶନ ଋଷିକେଶ । ୬ ମାସର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ପରେ ଶେଷରେ ଗିରଫ ହେଲା ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ ଫେରାର ହୋଇଥିବା କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ରାଜା ସାହାଣୀ। ପ୍ରେମିକା ସହ ସମୟ କାଟୁଥିଲା ବେଳେ ମାଡିବସିଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ। ଯେମିତି ପୋଲିସର ଚାଲ ଥିଲା ସେମିତି ରାଜା କରୁଥିଲା ତାର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ । ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ ଲୁଟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଜଣେ ବଡ ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ କ୍ରିମିନାଲ ହେଉଛି ରାଜା। କେବଳ ଓଡିଶା ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ଭାରତରେ ଥିଲା ତାର ଟାର୍ଗେଟ। ଏକ ବଡ଼ କ୍ରାଇମ ସିଣ୍ଡିକେଟର ସଦସ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ଓ ମଧୁକାନ୍ତ ।

ରାଜାକୁ କେମିତି ଧରିଲା ପୋଲିସ

ଆଜି ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, କେବଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ସୁନା ଦୋକାନରୁ ଲୁଟ କରିବା ଥିଲା ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ। ବିଶେଷ କରି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ, ବିହାର, ଦିଲ୍ଲୀ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ଓ ମଧୁକାନ୍ତ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରାଇମ ସିଣ୍ଡିକେଟ। କ୍ରାଇମ ପୂର୍ବରୁ ପସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ । ଡକାୟତି ବେଳେ ସେମାନେ ରେକି କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ଟେକନିକାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। କ୍ରାଇମ ସମୟରେ ଜାମର ଲଗାଇ କରୁଥିଲେ ଲୁଟ। ଶେଷରେ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଉଥିଲେ। ଏହାପରେ ଲୁଟ ସୁନାକୁ ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଶରେ ଏନ କ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ ।

ହୋଟେଲରେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ ଥିଲା ରାଜା

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଋଷିକେଶରେ ଏକ ହୋଟେଲରେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ ଥିବା ବେଳେ ଲୋକେସନ ଟ୍ରାକ କରି ରାଜାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ ପକାଇଦେଇଛି ପୋଲିସ। ରାଜା ନାଁରେ ଦେଶରେ ଏକାଧିକ ଥାନାର ରହିଛି ୨୮ ଅପରାଧିକ ମାମଲା। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମହୀଶୂରରେ ଡକାୟତି କରି ଫେରାର ହୋଇଥିଲା ରାଜା। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସହଯୋଗରେ ରାଜାକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ତେବେ ଆଗମୀ ଦିନରେ ରଜାକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଏହି କ୍ରାଇମ ସିଣ୍ଡିକେଟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ହାସଲ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ।

ଅକ୍ଟୋବର ୨ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜେଲରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା

ଯାଜପୁର ପାଣିକୋଇଲି ପଣ୍ଡା ଜୁଏଲାରୀ ଡକାୟତି ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରେ ଥିବାବେଳେ ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ୨ ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜେଲରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ ରାଜା ସାହାଣୀ ଓ ସହଯୋଗୀ ମଧୁକାନ୍ତ ରାଣା। ଫେବୃଆରୀ ୧୩ ରେ ମଧୁକାନ୍ତ ଧରପଡିବା ପରେ ରାଜାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଗଠନ କରିଥିଲା। ଏପରିକି ମଧୁକାନ୍ତ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆସିବା ପରେ ରାଜା ବିଷୟରେ ଦେଇଥିଲା ଅନେକ ତଥ୍ୟ। ରାଜା ସାହାଣୀ ଗଲା ଦେଢ଼ମାସ ହେବ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବୃନ୍ଦାବନରୁ ମଧୁକାନ୍ତ ରାଣା ଗିରଫ ପରେ ରାଜା କିଛିଦିନ ପାଇଁ ନେପାଳ ପଳାଇଥିଲା। ରାଜା ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବ ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଡେରା ପକାଇଥିଲେ ପୋଲିସ ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ । ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଯେ ରାଜା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛି । ଏହାପରେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଟ୍ରାକ୍ର କରି ରିଷିକେଶରୁ ରାଜାକୁ ଧରିଥିଲା ପୋଲିସ। ରାଜାକୁ ପ୍ରଥମେ ରିଷିକେଶ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରି ଟ୍ରାନ୍‌ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡ୍‌ ଆଣିବା ପର ଆଜି ରାଜାଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦର୍ଶାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ ।


ଇଟିିଭି ଭାରତ, କଟକ

