ଗଜପତିରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଡକ୍ଟର ବୃନ୍ଧା ଡି, ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟର କଲେ ସମୀକ୍ଷା
ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ବୃନ୍ଧା ଡି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ।
Published : April 30, 2026 at 7:36 AM IST
ଗଜପତି: ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗଜପତି ଗସ୍ତରେ ଜିଲ୍ଲା ନୋଡାଲ ସଚିବ ତଥା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଡକ୍ଟର ବୃନ୍ଧା ଡି. । ମୋହନା, ରା. ଉଦୟଗିରି ଓ ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ମୋହନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଲିଗଣ୍ଡା ଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ମେଗା ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ବୁଲି ଦେଖି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ରଗିର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟଳୟର ଜିପି ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବିଏନଆରଜିଏସକେ (BNRGSK) କୋଠା, ମଡେଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ, ମହିଳା ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଗୃହ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।
ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା:
ଏହାସହ ରା.ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ ଠାରେ ଥିବା ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ ଅଧୀନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ-ଜନମନ ଯୋଜନା, ନିକଟସ୍ଥ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମିଶନ୍ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ସିଲେଇ ୟୁନିଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ପରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଠାରେ ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ ଠାରେ ସମସ୍ତ ଵିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ସମସ୍ତ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।
ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଡକ୍ଟର ବୃନ୍ଧା ଡି. କହିଛନ୍ତି, "ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଥିବା ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି । ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ନୂତନ କୋଠା କାମ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ଖାଲିଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଗଜପତିର ଦୁଇ ଅନାଥ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଲ ଇଟାଲୀୟ ଦମ୍ପତି; ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଘର ପରିବାର
ଛାଇ ଗଲାଣି ବିଦେଶୀ ଭାଷା; ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ପରିଚୟ ଖୋଜୁଛି ଓଡିଆ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି