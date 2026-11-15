୧୫ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଫେରିଲା ଜୀବନ; ମୃତ୍ୟୁଫାଶରୁ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ କନ୍ଧମାଳର ନିଖୋଜ ଶିକ୍ଷକ
ବନ୍ୟାର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ । ସବୁ ଆଶା ମଉଳି ଯାଇଥିବାବେଳେ ସେ ଫେରିଲେ । ତାଙ୍କର ଏପରି ଫେରିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେମିତି ଏକ ଚମତ୍କାର ଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ-ବାଳକ୍ରିଷ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚି
Published : November 15, 2026 at 2:08 PM IST|
Updated : November 15, 2026 at 2:25 PM IST
ଫୁଲବାଣୀ :ବନ୍ୟାର ସ୍ରୋତ ତାଙ୍କୁ ଭସାଇ ନେଇଥିଲା, ଆଉ ପାହାଡ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଲୁଚାଇ ରଖି ଦେଇଥିଲା । ଭେକ-ଶୋଷ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ସହ ଲଢିଥିଲେ । ଦିନେ ନୁହେଁ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ..ପୁରା 15 ଦିନ । ଶେଷରେ ଜିତଗଲେ । ଯେତେବେଳେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା, ପରିବାର ଆଉ ଗାଁ ଲୋକେ ଆଶା ହରାଇ ଦେଇଥିଲା ସେତେବେଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମାତ୍ ଦେଇ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ରାଇକିଆ ବ୍ଲକ ଦୁବା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ମୋହନ କୁମାର ମହାରଣା । ସବୁ ଆଶଙ୍କା ଓ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ଅନ୍ତ ଘଟିିଛି । ତାଙ୍କର ଏହି ଫେରିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେମିତି ଏକ ଚମତ୍କାର ଥିଲା ।
ରଖେ ହରି ତ ମାରେ କିଏ ! ଏ କଥାକୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି 47 ବର୍ଷୀୟ ଶିକ୍ଷକ ମୋହନଙ୍କ ପାଖରେ । 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପ୍ରଭାବରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା । ମୋହନ ସେଦିନ ସ୍କୁଲ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ରାସ୍ତାରେ ପାଣିର ସୁଅ ଛୁଟୁଥିଲା । ପ୍ରବଳ ଜଳସ୍ରୋତରେ ଆସିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା । ତା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନଥିଲା। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା, ସେ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଥାଇପାରନ୍ତି ।
ପତ୍ନୀ ରାଇକିଆ ଥାନାରେ ସ୍ୱାମୀ ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଚାଲିଥିଲା, ହେଲେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କୌଣସି ଖୋଜଖବର ମିଳୁନଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ନାନା ଆଶଙ୍କା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ କମିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକ ବି ଅନେକ ଖୋଜିଥିଲେ । ହେଲେ କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ପତ୍ତା ପାଇ ନ ଥିଲେ ।
ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହଠାତ୍ ମିଳିଥିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। ରତିଙ୍ଗି ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ନାଳ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଖବର ପାଇବା ପରେ ରାଇକିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏ. ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ପାତ୍ର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳଟି ପାହାଡ଼ିଆ ଓ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ତଥାପି ପୋଲିସ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଦୋଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ରାଇକିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଯୋଗୁ ସେ କିପରି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, 15 ଦିନ କିପରି କଟାଇଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି ।
ଯାହା ବି ହେଉ, 15 ଦିନ ଧରି ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏଭଳି ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆଶାର ଆଲୋକ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଫୁଲବାଣୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 1999 ମହାବାତ୍ୟାଠାରୁ 2026 ଅର୍ଣ୍ଣବ, 27 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଯୋଦ୍ଧା ସାଜିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ନିରଞ୍ଜନ ରାଉଳ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅର୍ଣ୍ଣବ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍: କହିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକଳନ ପାଇଁ ଲାଗିବ ଆହୁରି ୭ ଦିନ