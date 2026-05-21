ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ବାପା-ମାଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇଲେ ଭାଇଭଉଣୀ..ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା ପୁନର୍ମିଳନର ଏ ଦୃଶ୍ୟ

ତାମିଲନାଡୁରେ ପ୍ରବାସୀ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲାବେଳେ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ଦୁଇ ଭାଇଭଉଣୀ ନିଖୋଜ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ-ସାନ୍ତାକାର ସି

Published : May 21, 2026 at 6:24 PM IST

କୋରାପୁଟ: 10 ବର୍ଷ ପରେ ବାପା-ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ପରିବାର ଫେରି ପାଇଲେ ଦୁଇ ଭାଇଭଉଣୀ । ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ନିଜ ବାପା-ମାଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇବାର ଆଶା ଛାଡି ଦେଇଥିବା ବାପା-ମା ବି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାରି ନ ଥିଲେ । ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ବିଚ୍ଛେଦର ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ । ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ ବାପା-ମା । କୋରାପୁଟ CWC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରର ଏ ପୁନର୍ମିଳନର ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ୍ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା ।

କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ଧୁଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉପର ଜାମୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଦଲେୟା କୁଲେସିକାଙ୍କ ପୁଅଝିଅ ଝାଡେଶ୍ୱର ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ । କୋରାପୁଟ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ କମିଟି (CWC)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଡକ୍ଟର ଗାୟତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଦଲେୟା ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାମିଲନାଡୁରେ ପ୍ରବାସୀ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ । ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ନିଖୋଜ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ।

ଶିଶୁ ଗୃହରେ କଟିଲା 10 ବର୍ଷ, ଏବେ ମିିଳିଲା ପରିବାର

ପିଲାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଥିବାବେଳେ କୋରାପୁଟ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ କମିଟି ତାମିଲନାଡୁର ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଶେଷରେ କୋଏମ୍ବାଟୁର CWCର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଏକ ଶିଶୁ ଗୃହରେ ରହି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। କୋରାପୁଟ CWC ଏବଂ କୋଏମ୍ବାଟୁରର CWCର ସମନ୍ୱୟରେ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜି କୋରାପୁଟ ଅଣା ଯାଇଥିଲା । ଏବେ ପିଲାମାନେ କୋରାପୁଟ CWC ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି । ନାବାଳକ ଝାଡେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବାବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି ।

ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରୁ ନାହାନ୍ତି..କେମିିତି ପଢିବେ ପାଠ
CWC ଅଧିକାରୀମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ପିଲାମାନେ ଗତ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ତାମିଲନାଡୁରେ ବିତାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ କେବଳ ତାମିଲ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି । ଓଡିଆ ବୁଝି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି କି କହି ପାରୁନାହାନ୍ତି । ସେଠାରେ ସେମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଭାଷା ମାଧ୍ୟମ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଶୈକ୍ଷିକ ନିରନ୍ତରତା ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି CWC ଅଧିକାରୀମାନେ ଭାଷା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ କରିଛନ୍ତି।

ତେବେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ ସତ୍ୟବାନ ମହାଜନ ପରିବାରକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ 'ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଇଂରାଜୀ-ମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ପାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ପୁନଃମିଳନ କରାଯିବା ପରେ ପିଲାମାନେ ପରିବାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଗାଁକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ

