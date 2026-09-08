ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCGରୁ ନିଖୋଜ ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ର ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଉଦ୍ଧାର: ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲା ତିରିଂ ଥାନା ପୋଲିସ
ତିରିଂ ଥାନା ପୋଲିସ ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନା ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୟ ପରିଡ଼ା
Published : September 8, 2026 at 10:22 PM IST
MKCG Missing Student Rescued, ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCGରୁ ନିଖୋଜ ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଛାତ୍ର ଜଣକ ଦୀର୍ଘ ୯ ଦିନ ଧରି ନିଖୋଜ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଶେଷରେ ତିରିଂ ଥାନା ପୋଲିସ ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । ଆଜି ତିରିଂ ଥାନା ପୋଲିସ ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନା ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଜଣେ ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ନେଇ ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ର ଜଣକ ହେଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ସାଗର ସାହୁ (୨୦) । ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲା କୁଆଖିଆ ଥାନା ଅର୍ନ୍ତଗତ କପାଳି ଗ୍ରାମରେ । ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥିତ ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଏମବିବିଏସ୍ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର । ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ ନିଖୋଜ ହେବା ପରେ ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନାରେ ୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।
ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରା ଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଆଖିଆ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରା ଯାଇଥିଲା । ଛାତ୍ର ଜଣକ ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ତାରିଖରୁ ନିଖୋଜ ଥିବା ବେଳେ ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଓ କୁଆଖିଆ ଥାନା ପୋଲିସ ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରଖିଥିଲେ । ପରେ ଛାତ୍ର ଜଣକ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ତିରିଂ ଥାନା ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ।
ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ଟାଟା ନଗରରୁ ତିରିଂ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଅଯୋଧ୍ୟା ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ରେ ଛାତ୍ର ଜଣକ ଆସୁଥିବାର ଖବର ତିରିଂ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିଶ୍ବସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ପରେ ଉକ୍ତ ବସ୍ ରୁ ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରା ଯାଇଥିଲା । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୁଆଖିଆ ଥାନା ପୋଲିସ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ଆଜି ପୋଲିସ ଓ ପରିବାର ଲୋକେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଛାତ୍ର ଜଣକ ଦୀର୍ଘ ୯ ଦିନ ଧରି କେଉଁଠାରେ ଥିଲେ ଓ ସେ କିପରି ଏଠାକୁ ପହଂଚିଲେ ସେ ନେଇ ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତିରିଂ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ରାମହରି ସେଠୀଙ୍କୁ ବୁଝି ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ନେଇ ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଓ କୁଆଖିଆ ଥାନା ପୋଲିସ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ । କୁଆଖିଆ ପୋଲିସ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଟାଟାନଗରରେ ଥିବା ଜଣେଇବା ପରେ ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟା ବସ୍ ରୁ ସାଗର ସାହୁ ଆସୁଥିବା ବିଶ୍ବସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା । ପରେ ପୋଲିସର ଟିମ୍ ସାଗର ସାହୁଙ୍କୁ ଆଜି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ଏହାସହ କୁଆଖିଆ ଥାନା ପୋଲିସ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାରୁ ସାଗର ସାହୁଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲରୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ, ଷ୍ଟେସନରୁ ମିଳିଲା ମୋବାଇଲ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର