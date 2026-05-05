ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ଫେରିଲେନି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ
କୋକସରା ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ ସହାୟତାରେ ଦୀର୍ଘ ୨ ଦିନ ପରେ ଡ୍ୟାମର ଗଭୀର ପାଣିରୁ ନିଖୋଜଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅଜିତ ସିଂ
Published : May 5, 2026 at 9:40 AM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: ଖଲିଗଡ଼ ବେହେରା ଡ୍ୟାମରୁ ମିଳିଲା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ମୃତଦେହ । ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ଡ୍ୟାମରେ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । କୋକସରା ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ ସହାୟତାରେ ଦୀର୍ଘ ୨ ଦିନ ପରେ ଡ୍ୟାମର ଗଭୀର ପାଣିରୁ ନିଖୋଜଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧୁରାମ ମାଝୀ । ସେ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଡ୍ୟାମକୁ ଯାଇଥିଲେ ।
ଶନିବାର ଠାରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକସରା ବ୍ଲକ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଖଲିଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ମା ପାଟରାଣୀ ପିଏଫସିଏଫ ମତ୍ସ୍ୟ ସୋସାଇଟିକୁ ୨୦୦୨ ଠାରୁ ଡ୍ୟାମକୁ ଲିଜ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ୧୮,୭୦୦ ଟଙ୍କା ଲିଜରେ ସୋସାଇଟି ପକ୍ଷରୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ଏହି ସୋସାଇଟିରେ ସାଧୁରାମ ବାଗ ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଧୁରାମଙ୍କ ସମେତ ମା ପାଟରାଣୀ ପିଏଫସିଏଫ ମତ୍ସ୍ୟ ସୋସାଇଟିର ପ୍ରାୟ ୯୦ ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଡ୍ୟାମକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଓ ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଟ୍ୟୁବଟି ପ୍ରବଳ ପବନରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା । ସେ ଡ୍ୟାମ ପାଣିରେ ନିଖୋଜ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ।
ଘରକୁ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଡ୍ୟାମକୁ ଯାଇ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ମଧ୍ଯ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳି ନ ଥିବାରୁ ସାଧୁରାମ ବାଗଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଲାସ ବାଗ ଆମପାଣି ଥାନାରେ ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ରାତି ହେବା କାରଣରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥିଲା । ରବିବାର ସକାଳୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କୋକସରା ଦମକଳ ଓଆଇସି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାଘଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ ପହଞ୍ଚି ଡ୍ୟାମରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ଡ୍ୟାମର ଗଭୀର ଜଳରୁ ନିଖୋଜ ଥିବା ସାଧୁରାମ ବାଗଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।
ସହାୟତା ଯୋଗାଇବ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆମପାଣି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୋଳାସରସ ସମେତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କୋକସରା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପଠାଇ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମପାଣି ଥାନାରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ୪/୨୬ ରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ତଦନ୍ତକାରୀ ଗୋତମୁଣ୍ଡା ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଭୀମସେନ ଦଣ୍ଡସେନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମୃତକ ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ହୋଇଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଜନିତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ନେଇ ମତ୍ସ ଅଧିକାରୀ ରଞ୍ଜନ ମାଝୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ୨ ଝିଅ ଓ ୨ ପୁଅ ସହ ଅସହାୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ବେସାହାରା ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି