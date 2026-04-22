ପ୍ଳଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଘଟଣା, 7 ଦିନ ପରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର

ଗତ ୧୫ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ପ୍ଳଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧୀର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଯୋର ଜବରଦସ୍ତ କାରରେ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

LAND BUSINESSMAN MURDER
ପ୍ଳଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧୀର ପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର (File pic)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 22, 2026 at 11:47 PM IST

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ମିଳିଲା ଅପହୃତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମୃତଦେହ । 7 ଦିନ ପରେ ଅପହୃତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉଦ୍ଧାର । ଜିଲ୍ଲାର ସୋରଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରୁ ଅପହୃତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଗଳିତ ମୃତଦେହକୁ ଆଜି ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ । ଗତ 15 ତାରିଖରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ ପ୍ଲଟ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧୀର ପାତ୍ର । ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍‌ ଗଠନ କରି ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିଲା । ତେବେ ଅପହରଣକାରୀ ଫୋନ୍ କରି ବଡ଼ ଧରଣର ଅର୍ଥ ଦାବି କରି ସୁଧୀରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଜାମିନ ରଖିଥିଲେ ।

ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗୋପାଳପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କରାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣାଶୁଣା ପ୍ଳଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧୀର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଗତ ୧୫ ତାରିଖ ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅପହରଣ କରାଯିବା ଘଟଣାରେ ବୁଧବାର (ଆଜି) ଜିଲ୍ଲାର ସୋରଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରୁ ଅପହୃତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ । ସୁଧୀରଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା । ରାତ୍ର ସମୟରେ ମୃତଦେହ ସୁଧୀରଙ୍କ ବାସଭବନ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି ।

ଘଟଣା ରହିଥିଲା ଏହିପରି-

ଗତ ୧୫ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳି ଭଲିବଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବଣଗାଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଖେଳ ଶେଷ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଜର ମୋଟର ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗୋପାଳପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଣ୍ଡିଆପଲ୍ଲୀ - କରାପଲ୍ଲୀ ରାସ୍ତାରୁ ଜଣାଶୁଣା ପ୍ଳଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧୀର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଯୋର ଜବରଦସ୍ତ କାରରେ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ । ଏହି ଖବର ଜଣାପଡିବା ପରେ ପରିବାର ବର୍ଗ ଗୋପାଳପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।

ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପଡ଼ିଥିବା ମୋଟର ସାଇକେଲ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ପ୍ଳଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧିରଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଗଲା ତାହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ପୋଲିସ ଅପହରଣ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଆଧାରରେ ଏହାର ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ ଅପହରଣକାରୀ ଫୋନ୍ କରି ନିଜର ଦାବି ମୁତାବକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅର୍ଥ ଦାବି କରି ମୁଣ୍ଡଜାମିନ ରଖିଥିବା ନେଇ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ।

ଏହାପରେ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଟଙ୍କା ସୁନା ନେଇ ଅପହରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇ ଦେଇଥିବା ଖବର ପାଇ ଅପହରଣକାରୀ ମାନେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଆସିନଥିଲେ । ସେପଟେ ପୋଲିସ ଅପହରଣକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗତ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅପହୃତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ପତ୍ତା ପାଇବାରେ ପୋଲିସ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲା ।

ଯାହାକି ଘଟଣାର ଆଜି ସାତ ଦିନ ବିତିଯାଇଥିବା ବେଳେ ବୁଧବାର ସକାଳ ସମୟରେ ସୋରଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଶବ ମିଳିଥିଲା । ହେଲେ ପୋଲିସ ଶବଟି ଅତ୍ୟାଧିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ପରେ ଶେଷରେ ମିଳିଥିବା ଶବ ଅପହୃତ ପ୍ଳଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧିରଙ୍କ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ।


ସେପଟେ ଅପହରଣ ଘଟଣା ଦିନ ହିଁ କୁଆଡ଼େ ଅପହରଣ କାରି ମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧୀର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ମାତ୍ରାଧିକ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦେବା ଏବଂ ତାହାର ଏକ ଭିଡିଓ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏ‌ନେଇ ପୋଲିସ କୈଣସି ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ।

ସେପଟେ ଅପହରଣ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଜେରା କରୁଛି । ଅପହରଣ ପରେ ହତ୍ୟା ଭଳି ଗୁରୁତର ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଯୋଗୁଁ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ।

ଏଭଳି ଏକ ଅପହରଣ ଏବଂ ପରେ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ପଛରେ ପାରିବାରିକ ଶତ୍ରୁତା ନାଁ ବ୍ୟବସାୟୀକ କାରଣ ରହିଛି ତାହା ପୋଲିସର ତଦନ୍ତରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । ସେପଟେ ଏହି ଅପହରଣ ଘଟଣାରେ ଅପରାଧୀମାନେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏକ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରି ଏହି ପ୍ଳଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଉଠାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

