ଘରକୁ ଫେରିଲେ ନିଖୋଜ MKCG ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ର, ପରିବାର ଓ କପାଳି ଗାଁରେ ଖୁସିର ଲହରୀ
ଦୀର୍ଘ 9 ଦିନ ନିଖୋଜ ଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଛାତ୍ର ପରିଶେଷରେ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ପରିବାର ଓ କପାଳି ଗ୍ରାମବାସୀ ଖୁସି । ରିପୋର୍ଟ: ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : September 10, 2026 at 2:44 PM IST
ଯାଜପୁର: ଦୀର୍ଘ 9 ଦିନ ଧରି ନିଖୋଜ ଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଛାତ୍ର ପରିଶେଷରେ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛି । କୁଆଖିଆ ପୋଲିସ ସେଠାରୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଛାତ୍ର ସାଗର ସାହୁଙ୍କୁ ଆଣି ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି । ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏନେଇ ତନାଘନା ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ । ସେପଟେ ପୁଅ ଘରକୁ ଫେରିଥିବାରୁ ପରିବାର ଓ କପାଳି ଗ୍ରାମବାସୀ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ।
କିଛି କହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସାଗର:
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଆଖିଆ ଥାନା ଅଧୀନ ନଠୁଆବର ପଞ୍ଚାୟତ କପାଳି ଗ୍ରାମର ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ସାଗର ସାହୁ । ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ତାରିଖରୁ ସାଗର ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରେ କୁଆଖିଆ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । କୁଆଖିଆ ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯାଇ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲା । ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୋଲିସ ତିରିଂ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ସାଗରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା । ସାଗର କାହିଁକି ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କିଛି କହି ପାରୁନାହାନ୍ତି । ଯାଜପୁର ରୋଡ SDPO ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଏବେ ସେ କିଛି କହିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି । ସେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ । କିଛିଦିନ ପରେ ଏ ଦିଗରେ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ।"
ଜାରି ରହିଛି ତଦନ୍ତ:
ଯାଜପୁର ରୋଡ SDPO, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଛାତ୍ର ଜଣକ ଡାକ୍ତରୀ ପଢୁଛନ୍ତି । ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା ନଦେଇ କେଉଁ ଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନାରେବ୍ୟକ୍ତି ନିରୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ହେବା ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ପୋଲିସ ତତ୍ପର ହେଇ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମା' ଓ ଭଉଣୀ କୁଆଖିଆ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । କୁଆଖିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ SPଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କୁଆଖିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଟିମ ରେଳଷ୍ଟେସନ, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜା ଖୋଜି କରୁଥିଲେ ।"
ସାଗର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିରିଂ ଥାନାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଖବର ମିଳିଥିଲା । ଏଠାରୁ ଏକ ଟିମ୍ ଯାଇ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନା ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଛାତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ସେଠାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା କି ପଚରାଯିବ । ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ବୋଲି ଯାଜପୁର ରୋଡ SDPO, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଛାତ୍ର:
ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମାମୁଁ କୁଳମଣି ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ପୁଅକୁ ପାଇଥିବା ଖବର ଆମ ପାଖକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଆସିଥିଲା । ସେମାନେ ପୁଅର ଲାଇଭ ଫୋଟୋ ପଠାଇଥିଲେ । ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ପୁଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ କୁଆଖିଆ ପୋଲିସ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଯାଇ ତାକୁ ଭୋରୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ପୋଲିସ, ପ୍ରଶାସନ ଓ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆମେ ପୁଅକୁ ପାଇଲୁ । ପୁଅ ମୁହଁ ନଖୋଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଘଟିଛି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।"
ଛାତ୍ର ଜଣକ ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ତାରିଖରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ । ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନିଖୋଜ ହେବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୁଅର ଫୋନ ନଲାଗିବାରୁ ହଷ୍ଟେଲ କେୟାର ଟେକର ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲୁ । ପୁଅ ସେଠାରେ ନଥିବା ସେ କହିଥିଲେ । ପୁଅ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିନଥିବାରୁ ଆମର ଚିନ୍ତା ବଢିଥିଲା । ଏନେଇ କୁଆଖିଆ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ । ତାପରେ ଆମେ 6 ଦିନ ଧରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଇ ପୁଅକୁ ବହୁତ ଖୋଜା ଖୋଜି କରିଥିଲୁ । ପରେ ସୂଚନା ପାଇଲୁ 31 ତାରିଖ ଦିନ ପୁଅ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଟ୍ରେନରେ ବସିଥିଲା । ଏହା ପରେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ସହିତ ଜିଆରପି ଓ ଆରପିଏଫରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲୁ । ସେମାନେ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ସେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ତା ମିଳିନଥିଲା l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର