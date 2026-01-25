ETV Bharat / state

Explainer; ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ପଛରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା

ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଡାଟା ଦେଖିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର ଅମଳରେ ବିଜେପି ସରକାର ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଧାନ ଉଠିଥିଲା । ଜାନୁଆରୀରେ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି କମ ଧାନ ଉଠିଛି ।

PADDY PROCUREMENT ISSUE
ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ସମସ୍ୟା (File pic)
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଅର୍ଥନୀତି ହୋଇଥିବାରୁ ୬୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଜୀବିକା ପାଇଁ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବିଗତ ତିନି ବର୍ଷର ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ସଂଗ୍ରହର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୩-୨୪, ୨୦୨୪-୨୫ ଓ ୨୦୨୫-୨୬ର ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ସ୍ଥିତିର ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ଚାଷୀ ୩୫ ପ୍ରତିଶତ ଧାନ ବିକ୍ରୀ କରିପାରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ଦୁଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ପୁରୀ ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।

ବିଗତ ୩ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଜାନୁଆରୀ ୨୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ତଥ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି । ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୩-୨୪, ୨୦୨୪-୨୫ ଏବଂ ୨୦୨୫-୨୬ର ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ସ୍ଥିତିର ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ । ୨୨ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୪ରେ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ମୋଟ ୩୯,୭୪,୬୮୭ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା । ୮,୪୦,୧୮୧ ଚାଷୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିଥିଲେ । ୨୨ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ରେ ବିଜେପି ସରକାର ସମୟରେ ମୋଟ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ୩୫,୬୪,୨୬୭ ମେଟ୍ରିକ ଟନକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ୭,୧୨,୪୮୧ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିଥିଲେ ।



ସେହିପରି ୨୨ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ମୋଟ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇ ୩୦,୪୯,୫୫୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ମାତ୍ର ୬,୯୩,୦୯୭ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିଛନ୍ତି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ଚାଷୀ ୩୫ ପ୍ରତିଶତ ଧାନ ବିକ୍ରୀ କରିପାରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ଦୁଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକ ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ୨୨ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୪ରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ୮୬,୬୪୧ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା । ବିଜେପି ସରକାର ସମୟରେ ୨୨ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହ୍ରାସ ପାଇ ୮୦,୮୯୫ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ହୋଇଥିଲା । ବିଜେପି ସରକାର ସମୟରେ ୨୨ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇ ମାତ୍ର ୫୦,୭୦୮ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ହୋଇଥିଲା ।

ସେହିପରି ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ୨୨ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୪ରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ୩,୨୦,୮୭୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା । ବିଜେପି ସରକାର ସମୟରେ ୨୨ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହ୍ରାସ ପାଇ ମାତ୍ର ୨,୭୮,୮୨୯ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ୨୨ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୪ରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୧,୮୯୧ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା । ବିଜେପି ସରକାର ସମୟରେ ୨୨ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହ୍ରାସ ପାଇ ୧୧,୭୯୨ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ହୋଇଥିଲା । ବିଜେପି ସରକାର ସମୟରେ ୨୨ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହ୍ରାସ ପାଇ ମାତ୍ର ୭୯୭ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ହୋଇଥିଲା ।

ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ୨୨ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ୬ ଲକ୍ଷ ୯୩ ହଜାର ୯୭ ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ୩୦ ଲକ୍ଷ ୪୯ ହଜାର ୫୬୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗିର ଓ ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ୟର ୬୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ୯୬ ପ୍ରତିଶତ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାନୁଆରୀ ୨୨ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ୬୧ ହଜାର ୬୫୦ ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଯାହା ଗତବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ୨୨ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ୫୬ ହଜାର ୮୩୧ ଜଣ ଚାଷୀ ସେମାନଙ୍କ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିଥିଲେ ।

ସେହିପରି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ୭୭ ପ୍ରତିଶତ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି । ଗତବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ୨୨ ସୁଦ୍ଧା ୫୧ ହଜାର ୫ ଶହ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୫୭ ହଜାର ୨୧୭ ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗଞ୍ଜାମରେ ମୋଟ ୪୭୬ଟି ମଣ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି । ଯେଉଁଥିରେ ୪୫,୨୫୫ ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିଛନ୍ତି । ଗତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ୨୨ ସୁଦ୍ଧା ୧୮,୧୨୧ ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିଥିଲେ । ରାୟଗଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ୧୦,୪୯୦ ଜଣ ଚାଷୀ ଚଳିତ ଖରିଫରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଗତବର୍ଷ ୯୬୫୫ ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି । ଜାନୁଆରୀ ୨୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଇନପୁଟ ସହାୟତା ପାଇଁ ୭,୯୧୪.୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

ବର୍ତମାନ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି । ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ୮୦ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ । ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ୧୨୩ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଛନ୍ତି । ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି । ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ୨୭୪୦ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ବିଜେପି ସରକାର ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ୪୦୮୩ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ର ବଦଳରେ ୨୭୭୨ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଛନ୍ତି ।

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହର ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି । ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ତଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜକ ଡ଼ ଲେନିନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହର ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସରେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଅର୍ଥନୀତି ହୋଇଥିବାରୁ ୬୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଜୀବିକା ପାଇଁ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ । ଏହା ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ତଥାକଥିତ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅପାରଗତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉଭୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ । ସେମାନଙ୍କ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଉଚିତ ।"

କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି ସରକାର ସମୟରେ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ଧାନ ପରିମାଣ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି । ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଧାନ ସଂଗ୍ରହର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ କେ ଭି ସିଂହଦେଓ କହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରୁନାହାନ୍ତି । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଡ୍ରାମା ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଚାଷୀ ସମାଜକୁ କ୍ଷମା ମାଗି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବଦା ନିଜର ଅପାରଗତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ବେପରୁଆ ବୟାନ ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ । ଏଭଳି ବେପରୁଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ନ ଦେଇ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ କରନ୍ତୁ ।"


ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଧାର ସଂଯୁକ୍ତ ଇ-କେୱାଇସି ଦେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍କାର ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି । ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂପୁର, ପୁରୀ, ଯାଜପୁର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ାରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା, ଧାନ ଉଠାଣ ସମୟସୂଚୀର ଯୋଜନାକୁ ସହଜ କରିବା ଏବଂ ମଣ୍ଡିରୁ ମିଲକୁ ଧାନ ନେବାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମରେ ଏକ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଛି । ଧାନ ବିକ୍ରୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଟୋଲ-ଫ୍ରି ହେଲ୍ପଲାଇନ ୧୯୬୭ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

CM MOHAN MAJHI
KANAK VARDHAN SINGH DEO
DEPUTY CM PRAVATI PARIDA
MISMANAGEMENT IN PADDY PROCURMENT
PADDY PROCUREMENT ISSUE

