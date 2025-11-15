ନିଆରା ସଂଗ୍ରହାଳୟ 'ମିଶ୍ରଶାଳ': ଯେଉଁଠି ସାଇତା ହୋଇଛି ଅଲୋଡ଼ା ଜିନିଷ, ସ୍ମୃତି ନେଉଛି ନୂଆ ରୂପ
65 ବର୍ଷୀୟ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଫେସର ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ କଟକ ମଧୁପାଟଣାରେ ରହିଛି ସଂଗ୍ରହାଳୟ 'ମିଶ୍ରଶାଳ' । 7 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ରହିଛି 300ରୁ ଅଧିକ ପାରମ୍ପରିକ ଉପକରଣ ।
ରିପୋର୍ଟ -ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Mishrashala Museum ଭୁବନେଶ୍ବର: ବଦଳେ ସମୟ ଆଉ ତା ସହ ବଦଳିଯାଏ ମନ ଓ ମାନସିକତା । ସମୟର ସ୍ରୋତରେ ହଜିଯାଏ ସାମାଜିକ ଚଳଣୀ ଓ ପରମ୍ପରା । ଅଲୋଡା ହୋଇଯାଏ ପୁରୁଣା ସାମଗ୍ରୀ । ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ ଯାହା ମନେପଡେ ତାହା କେବଳ ସ୍ମୃତି । ଏଇ ସ୍ମୃତିର ଫର୍ଦ୍ଦ ଓଲଟାଇଲେ ଦିଶିଯାଏ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପୁରାତନ ଚଳଣି ଓ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି … । ପିଲା ଦିନର ଏଇ ସତେଜ ସ୍ମୃତିକୁ ସାଇତି ରଖିଛି "ମିଶ୍ରଶାଳ" । ମିଶ୍ରଶାଳ ... ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କହିପାରିବା ... କାରଖାନା ବି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଅଲୋଡ଼ା ଜିନିଷ ଏଠି ସାଇତା ହୋଇ ରହେ, ସ୍ମୃତି ଏଠି ନୂଆ ରୂପ ନିଏ । ଏହି ମିଶ୍ରଶାଳ ଏକମାତ୍ର ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଥାଏ ।
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆୟୋଜିତ 'ସୁରଭି' ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ନିଆରା ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ମିଶ୍ରଶାଳ । ମିଶ୍ରଶାଳର ବିନ୍ଧାଣୀ ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର, ପୁରୁଣା ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ସଂପର୍କରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ । ଏହା ସହ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀର ନିର୍ମାଣ, ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ସଂପର୍କରେ ବୁଝାଇଥିଲେ । ନଭେମ୍ବର 12ରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ମିଶ୍ରଶାଳ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ ଶହ ଶହ ପିଲା।
ମିଶ୍ରଶାଳ କଣ ?
କଟକର ମଧୁପାଟଣା ଅଂଚଳରେ ରହିଛି ଏଇ ନିଆରା ସଂଗ୍ରହାଳୟ ମିଶ୍ରଶାଳ । ମିଶ୍ରଶାଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସମ୍ପାଦକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଲେଖକ, ଗବେଷକ, ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ 65 ବର୍ଷୀୟ ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର । ତାଳପତ୍ର, ବାଁଉଶ କାଠି, ନଡିଆକତା, ମାଟି, ସୂତା, ଖଡିକା ଇତ୍ୟାଦିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷଣ ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି । ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ର ନିଜେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହିତ ଅନେକ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି । ମିଶ୍ରଶାଳର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥା ଆଗାମୀ ପିଢି ନିକଟରେ ଅତୀତକୁ ଉଭା କରାଇବା ।
ଚଳଣି ବଦଳିବା ସହିତ ଲୋପ ପାଇଲାଣି ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା:-
ଆଧୁନିକତାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଅନେକ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଯାଉଛି । ଲୋକମାନଙ୍କର ଚଳଣି ବଦଳିବା ସହିତ ସଂସ୍କୃତି ବଦଳି ଯାଉଛି । ଆଉ ପୁରୁଣା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ହୋଇଯାଉଛି । ଠିକ ସେମିତି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଆଉ ଚଳଣି ସହ ଜଡିତ ଥିବା ଲୋକ ଉପକରଣ କାଳକ୍ରମେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ଯାହା ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ।
ମିଶ୍ରଶାଳରେ ରହିଛି 300 ରୁ ଅଧିକ ପାରମ୍ପରିକ ଉପକରଣ:-
ମିଶ୍ରଶାଳରେ ରହିଛି ପାଖାପାଖି 300ରୁ ଅଧିକ ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକ ଉପକରଣ । ବିଶେଷ କରି, ପରିବହନ ଉପକରଣ, ବୃତ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଉପକରଣ, ରୋଷେଇ ଉପକରଣ, ଖେଳ ଉପକରଣ, ମାପା- ଓଜନ ଉପକାରଣ, ସଙ୍ଗୀତ ଉପକରଣ, ଶିକାର ଉପକରଣ, ପୂଜା ଉପକାରଣ, ଚାଷ ଉପକାରଣ, ଗୋପାଳନ ଉପକାରଣ, ଘର ଉପକାରଣ, ମାଛଧରା ଉପକାରଣ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି । ଏହି ଉପକରଣଗୁଡିକୁ ଅଜୟ ମିଶ୍ର ନିଜ ହାତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ସେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ।
ହଜିବାକୁ ବସିଲାଣି ଏହିସବୁ ଲୋକ ଉପକରଣ:-
ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ରଙ୍କ ମିଶ୍ରଶାଳରେ ରହିଛି, ସିନ୍ଦୁକ, ତାଳପତ୍ର ଛତା, ବଟୁଆ, ଓଳିଆ, ଢ଼ିଙ୍କି, ବିଞ୍ଚଣା, ଅଲଗୁଣି, ଆକାଶଦୀପ, କଳାପାତି, କଠଉ, ଚଇତି ଘୋଡା, ପାଳଭୂତ, ଖଲେଇ, ଅଂଧୁଲି, ବଜା, ଖଇଁଚି, ଘଣା, ଅଦର, ଡିବି, ପାଲିଙ୍କି, ପାଳଭୁତ, ଆଡ଼ପଙ୍ଖା, କୁଆଁର ପୁନେଇ ଭାର, ମକୁଟ, ରଣପା, ସଠିଘର, ସଵାରୀ, କାଠି ପୋଲୁହ, ଜାଲ, ଭଉଁରୀ, ଜାଲ, ତେଣ୍ଟା, ଏକତାରା, କେନ୍ଦେରା, ଖଞ୍ଜଣି,ଦାସକାଠି, ଧୁଡୁକି, ନାଉ ତୁମ୍ବା, ବଂଶୀ,ତନ୍ତ, ନଟେଇ, ତେଲ ପଳା, ଥୋରି ବଳଦ, ଦହି ଭାର, ଧନୁ, ଫାସ, ବାହୁଙ୍ଗୀ, ବାଣୀ ଟାକୁଆ ଓ ଢ଼ିରା, ଭଉଁରୀ ଜାଲ, ପଞ୍ଜୁରୀ, ଭାର, ଲେଖନ, ଶର, ଶିକା ଆଦି ।
ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବ ମିଶ୍ରଶାଳ:-
ଅତୀତର ଅନେକ ଜିନିଷ ଲୋକେ ଭୁଲିଗଲେଣି । ଏମିତିକି ଅତୀତରେ ବହୁଳ ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷ ବି ଏବେକା ପୀଢିର ପିଲାମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାଁନ୍ତି । ଅତୀତର ଏଇ ସ୍ମୃତିକୁ କିପରି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରାଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ଏଭଳି ଏକ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ର। ଏସବୁ ଜିନିଷ ସହ ପିଲାଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁଠି ଷ୍ଟଲ ପକାଇଥାନ୍ତି ।
ଅତୀତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ସେତୁ:-
ପ୍ରଫେସର ଅଜୟ ମିଶ୍ର ୭ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ମିଶ୍ରଶାଳକୁ ଚଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଅତୀତର ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଜଡିତ କରିବା, ବିଲୁପ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା । ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କମିଗଲାଣି, ଚାହିଦା ବି ହରାଇଲାଣି । ଅତୀତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ସେତୁ ସାଜିଛି ଏଇ ମିଶ୍ରଶାଳ । ଯେଉଁ ପିଢ଼ି ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜ ସହିତ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଜାଣିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସହରରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ।’
ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତି, ' କିଛି ମାସ ହେଲା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି । ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେପରି ଏହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆଗାମୀ ପିଢି ଦେଖିପାରିବେ ବା ଜାଣିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି । ଅବସର ପରେ ମୋ ପେନସନରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଛି । '
ଅତୀତର ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଲେ ଖୁବ ଖୁସି ଲାଗୁଛି:-
ମିଶ୍ରଶାଳ ବୁଲି ଆସିଥିବା ଜଣେ ଦର୍ଶକ ମିନତି କୁମାରୀ ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତି, ‘ ଆମର ସ୍ମୃତି ସହିତ ଯେଉଁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଜଡିତ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ସ୍ବପ୍ନ ହୋଇପଡୁଛି । ବେଳେ ବେଳେ ସେହି ଜିନିଷ ଦେଖିଦେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ । ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଅତୀତ । କେମିତି ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାହା ମନେ ପଡିଯାଏ । ଆମ ପିଲାମାନେ ଏହା କଣ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ପଚାରନ୍ତି ମନ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ । ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଆମ ପିଲାମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ।’
