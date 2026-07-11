ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଘରେ ଦୁଃସାହସିକ ଡକାୟତି ! ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଲୁଟି ନେଲେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଓ ନଗଦ ଟଙ୍କା
ପୋଲିସ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଓ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଅଜିତ୍ ସିଂ
Published : July 11, 2026 at 10:15 PM IST
କଳାହାଣ୍ଡି: ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମଗଡ଼ ସହରରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଡକାୟତି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତର ଅଜିତ ଦାସଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଚାରିଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପଶି ଦୁଃସାହସିକ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସମଗ୍ର ସହରରେ ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚାରିଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ଘରେ ପଶିବା ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ହାତ, ଗୋଡ଼ ଓ ମୁହଁ ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ଅସହାୟ କରିଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପିନ୍ଧିଥିବା ଦୁଇଟି ସୁନା ଚେନ, ଏକ ସୁନା ମୁଦି ଓ ଘରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ୮୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ନଗଦ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ । ଲୁଟପାଟ୍ ପରେ ସେମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ଧର୍ମଗଡ଼ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଓ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ସହରରେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସାହାଯ୍ୟରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରିଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଧର୍ମଗଡ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁଦର୍ଶନ ନାଏକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଡାକ୍ତର ଅଜିତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ରାତି ଗୋଟେ ରୁ ଗୋଟେ ଦଶ, ପନ୍ଦର ଭିତରେ କବାଟ ବାଡାଇ ଥିଲେ । ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ରୋଗୀ ଆସିଲେ କିମ୍ବା ରୋଗୀର ଆତ୍ମୀୟ କିଏ ଆସିଲେ ବୋଧେ । ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲି । କବାଟ ଖୋଲିବା ପରେ ତିନିଜଣ ଯୁବକ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ହେଇକି ପଶିଥିଲେ । ସେମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ଟି-ସାର୍ଟ ହାଫ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ରାଉଣ୍ଡ ନେକ୍ ବାଲା, ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ଲାକ୍ସ ଫୁଲ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ । ପରେ ମୋର ହାତଗୋଡ ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ଗୋଡକୁ ବେଲ୍ଟରେ, ପାଟିରେ କନା ପୁରେଇ କି ସେମିତି କନା ଭିଡିସାରିଲା ପରେ ସେଲୋଟେପ୍ରେ ପୁରା ବାନ୍ଧିଦେଲେ । ସେ ତିନିଜଣ ମତେ ମାଡିବସିଥିଲେ, ଚତୁର୍ଥ ଲୋକଟି ସିଧା ଭିତରକୁ ଯାଇ ମୋ ବେଡ୍ ରୁମ୍ରେ ମୁଁ ଖାଲି ଝାପ୍ସା ଆଲୁଅରେ ଦେଖିଲି, ଭିତର ରୁମ୍କୁ ସେ ପଶିଗଲା । ତା ଭିତରେ ସେ କଣ ନେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ପଛରେ ଦେଖିଲି ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ନେଇଯାଇଛି । କ୍ୟାଶ୍ ଥିଲା ତା ଭିତରେ, ୭୦-୮୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି, ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରୟରରେ ପର୍ସ ଥିଲା ତା ଭିତରେ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା । ଆଉ ଗଲାବେଳକୁ ମୋ ପାଖରୁ ଜବରଦସ୍ତି ଚେନ୍ ଦୁଇଟା ଥିଲା ଛିଡେଇ ନେଇଗଲେ, ଆଉ ଦୁଇଟା ମୁଦି ନେଇଗଲେ, ହାରାହାରି ୫୪ ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ମୁହଁରେ ସ୍ପ୍ରେ ମାରି ଲୁଟିନେଲେ ନଗଦ ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ ୧୭ ଭରି ସୁନା !
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି