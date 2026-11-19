ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଆତଙ୍କ ରଚିଲେ ଖଣ୍ଡାଧାରୀ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ; ଏକାଧିକ ଗାଡି ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଜଣେ ଆହତ
Bhubaneswar Sword Terror: ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହାତରେ ଖଣ୍ଡା, ଭୁଜାଲି ଧରି ଆତଙ୍କରାଜ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : November 19, 2026 at 8:09 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଖଣ୍ଡା ବୁଲିଛି । କେତେକ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଦ୍ଧନଗର ବସ୍ତିରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହାତରେ ଖଣ୍ଡା, ଭୁଜାଲି ଧରି ଆତଙ୍କରାଜ ଘଟାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ସହ ଏକାଧିକ ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ୧୦ ରୁ ୧୫ ଜଣ ଯୁବକ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଓ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ବସ୍ତିକୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ।
ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଖଣ୍ଡା ବୁଲାଇଲେ:
ଏପରି ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ ଗାଡିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି । ଗତ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବସ୍ତିରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ଘଟଣା ସହିତ ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ରହିଥିବା ପୋଲିସ ଜଣିବାକୁ ପାଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ଏହି କାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ବସ୍ତିରେ ଏକ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି ।
ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ସବୁବେଳେ ଯୁବକମାନେ ଏଭଳି ଆତଙ୍କ ରଚୁଛନ୍ତି । ଗାଡି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି । ପୋଲିସ କିଛି କରୁନାହିଁ" ।
ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ:
ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପି. ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଓ କହିଛନ୍ତି, "ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନିଆଯାଇଛି । ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ଏହି ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।" ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଧରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଥିବା ଥାନାଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି।
କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏପରି ସମାନ ଆତଙ୍କ ରଚିଥିଲେ । ଏହାର ସିସିଟିଭି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ନଭେମ୍ବର ୨ ରାତିରେ ବୁଦ୍ଧନଗର ବସ୍ତିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଟେକିନେଇ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଆକ୍ରମଣରେ ଶଙ୍କର ବେହେରା ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଗାଡି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
କଥା କଟାକଟିକୁ ନେଇ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ, ଦୁଇ ଯୁବକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି
ବନ୍ଧୁକ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଖୋଜୁଥିଲା ଗ୍ରାହକ; ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ପୋଲିସକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ଧମକ୍ ଦେଉଥିବା କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ସୁନୀଲ ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର