ETV Bharat / state

ଦାଦାବଟି ନ ଦେବାରୁ ଦିନ ଦ୍ବିପ୍ରହରରେ ଇଟାଭାଟି ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ

ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଏଭଳି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

Kendrapara Firing Brick Klin
ଦାଦାବଟି ନ ଦେବାରୁ ଦିନ ଦ୍ବିପ୍ରହରରେ ଇଟାଭାଟି ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 20, 2026 at 11:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ସଦର ଥାନା ଅଧିନ ଗହଗା ସ୍ଥିତ ଏକ ଇଟା ଭାଟିରେ ଦାଦାବଟି ନଦେବାରୁ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଗୁରୁତର ମ୍ୟାନେଜର ଗୌରବ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ପରେ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।

ଦାଦାବଟି ନ ଦେବାରୁ ଦିନ ଦ୍ବିପ୍ରହରରେ ଇଟାଭାଟି ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ (ETV Bharat Odisha)

ଇଟାଭାଟି ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ

ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୪ଟା ବେଳେ ଦୁଇଟି ବାଇକରେ (ଗୋଟିଏ ପଲସର ୨୨୦ ଓ ଗୋଟିଏ ଏନ୍‌ଏସ୍‌) ୪ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଅନୁଆପଡ଼ାର ଥଣ୍ଡା କମ୍ପାନୀ ନିକଟସ୍ଥ ଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସେମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାଲିକ ଗୁଡୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଖୋଜିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ତିନି ଥର ଆସି ଗୁଡୁଙ୍କୁ ଖୋଜି ନପାଇ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ମ୍ୟାନେଜର ଗୌରବ ରାଉତରାୟ ଏକାକୀ ଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦାଦାବଟି ମାଗିଥିଲେ। ଗୌରବ ବଟି ଦେବାକୁ ସିଧାସଳଖ ଅସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ । ଗୁଳିଟି ଗୌରବଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ର ଆଣ୍ଠୁ ତଳେ ବାଜିଥିଲା । ଗୌରବ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବାଇକ୍‌ ଚଲାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।

ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁରୁତର ମ୍ୟାନେଜର ଗୌରବ ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ୯ ମାସ ହେଲାଣି ଏହି ଇଟାଭାଟିରେ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ଆସି ବଟି ମାଗିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ବୋଲି କହିବାରୁ ସେମାନେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ପେଲାଠେଲା କରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । ହେଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ଆସି ବାଲିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଗୁଡ୍ଡୁ କିଏ ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ । ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ବୋଲି କହିବାରୁ ସିଧାସଳଖ ମୋ ଆଣ୍ଠୁ ତଳକୁ ଗୁଳି ମାରିଦେଲେ । ସେହି ୪ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ।"

Kendrapara Firing Brick Klin
ଦାଦାବଟି ନ ଦେବାରୁ ଦିନ ଦ୍ବିପ୍ରହରରେ ଇଟାଭାଟି ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ (ETV Bharat Odisha)

ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଏଭଳି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଖବର ପାଇ ସଦର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପରିସରରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍‌କୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଓ ଚେହେରା ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛି । ବଟି ଅସୁଲି ଓ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ୍ ବିଭାଗର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ।

‘ଦୁଇଟି ଟିମ୍‌ ଗଠନ, ଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବୁ’

ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତର ଗୌରବଙ୍କୁ ଭେଟି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କଟାରିଆ କହିଛନ୍ତି, ‘‘ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ନେଇ ଆମ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛି । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନେଇ ଦୁଇଟି ଟିମ୍‌ ଗଠନ ହୋଇଛି। ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଧରିବୁ’’।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦାଦାବଟି ପାଇଁ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା: ୮ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, ବନ୍ଧୁକ ଓ ଗୁଳି ସହ ୩ କାର୍ ଜବତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଜେଲ୍ ଗଲେ ସ୍କୁଲ କିରାଣୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

TAGGED:

KENDRAPARA OPEN FIRE
FIRING AT BRICK KLIN KENDRAPARA
SHOOTING AT BRICK KILN
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଇଟାଭାଟି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ
KENDRAPARA FIRING BRICK KLIN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.