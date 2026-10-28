ନିଆଳୀରେ ଘରେ ପଶି ବୃଦ୍ଧା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଲୁଟ୍, ଲୁଟିନେଲେ ସୁନା-ରୁପା ଓ ନଗଦ ଟଙ୍କା
ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ମା' ଝିଅଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଟଙ୍କା, ସୁନା, ରୁପା ଲୁଟିନେବା ଘଟଣା ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଲୁଟେରା ଦଳ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରର ବୋଲି ପୋଲିସ ଅନୁମାନ କରୁଛି ।
Published : October 28, 2026 at 1:17 PM IST
ନିଆଳୀ: ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରୀରେ ଘରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ କଳାକନା ବୁଲାଇଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ଗେଟ୍ ଓ ଗ୍ରିଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଘରେ ପଶି ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ସୁନା, ରୁପା ଅଳଙ୍କାର ଓ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଲୁଟିନେଲେ । ଏପରି ଘଟଣା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ଥାନା ପୂର୍ବଖଣ୍ତ ସିନେମା ହଲ ନିକଟ ପ୍ରାଚୀ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଜଣକ ନିଆଳୀ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ପରେ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ ।
ସିସିଟିଭି ଖୋଳତାଡ:
ଲୁଟର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରାଚୀ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା ରମାଲତା ଦାସ । ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କ ଘରୁ ବ୍ୟାପକ ଲୁଟପାଟ ହୋଇଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଛାନଭିନ କରୁଛି । ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ମା' ଝିଅଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଟଙ୍କା, ସୁନା, ରୁପା ଲୁଟିନେବା ଘଟଣା ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଲୁଟେରା ଦଳ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରର ବୋଲି ପୋଲିସ ଅନୁମାନ କରୁଛି । ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସିସିଟିଭି ଏବଂ ମୋବାଇ ଟ୍ରାକ ଜରିଆରେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ପୀଡିତା ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ରମାଲତା ଦାସ ନିଆଳୀ ଥାନା ପୂର୍ବଖଣ୍ତ ମୌଜାର ସିନେମା ହଲ ଛକ ପ୍ରାଚୀ ବିହାରରେ ସାନ ଝିଅଙ୍କୁ ଧରି ରୁହନ୍ତି । ବଡ ଝିଅ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି । ରମାଲତା ସରକାରୀ ୟୁପି ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ।
କେମିତି ହୋଇଥିଲା ଲୁଟ ?
ଗତ ରବିବାର ଦିନ ସମୟରେ 3 ଜଣ ଯୁବକ ଘରକୁ ଆସି "ଆମେ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିଛୁ ଜାଣିଛୁ, ତୁମ ଝିଅ ପହଙ୍ଗା ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲା" ବୋଲି ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ । ସୋମବାର ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରି ସମୟ ପ୍ରାୟ ରାତି ୧୧/୧୨ଟାରେ 4 ଜଣ ଦୃବୁର୍ତ୍ତ ମାନେ ଆସି ଗେଟ ଭାଙ୍ଗି, ଗ୍ରିଲ୍ କାଟି ଘରେ ଭିତରେ ପଶିଛନ୍ତି । ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ଝିଅ ଚିତ୍କାର କରିବାରୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା । ମୁଁ ବାହାରି ଆସିବାରୁ ମୋତେ କାବୁ କରି ବାନ୍ଧି ପକାଇଥିଲେ । ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ଧମକ ଦେଖାଇ ସବୁ ସୁନା, ରୁପା ଅଳଙ୍କାର ଦେଇ ଦେବାକୁ ଧମକାଇ ଥିଲେ ।
"ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ନେବାର ଅଛି ନେଇଯାଅ କହିଥିଲି । ଗଡରେଜ୍ରେ ଥିବା ସୁନା ଚେନ, କାନ ଫୁଲ, ମୁଦି, ମୋ ଝିଅ ପିନ୍ଧିଥିବା ଆଠପଟ ଚୁଡି, ସୁନା ନାକ ଫୁଲ ଓ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଥିବା ସମସ୍ତ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଛଡାଇ ନେଇଛନ୍ତି । ଲୁଟେରାଙ୍କ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା, କଟୁରୀ ଓ ରଡ୍ ଓ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଥିଲା, " ବୋଲି ମହିଳା କହିଛନ୍ତି ।
ଲୁଟେରା ଯିବା ପରେ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୨.୨୦ ସମୟରେ ମହିଳା ଜଣକ ପୋଲିସ (୧୧୨)କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଲୁଟେରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହିଳା ଜଣକ ନିଆଳୀ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଏହା ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଠାରୁ ନିଆଳୀ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଛାନଭିନ୍ କରୁଛି ପୋଲିସ୍:
ସେପଟେ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ ନିଆଳୀ ଥାନା ଆଇଆଇସି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇ ନିକଟରେ ଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଓ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଟ୍ରାକ୍ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଲୁଟେରା ଦଳ ଜିଲ୍ଲା ବାହାର ବୋଲି ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଜେଲରେ ଗଢ଼ିଥିଲେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ,ବାହାରେ ପୋଲିସର ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ ନିଦ; ଏସବିଆଇ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଲୁଟ ଘଟଣାରେ 5 ଲୁଟେରା ଗିରଫ
ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ କରିଦେଲା ଆଲାର୍ମ
NH-55ରୁ ଲୁଟୁଥିଲେ, ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ପଞ୍ଝାରେ ୩ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଲୁଟେରା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିଆଳି