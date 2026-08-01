ବିଲ୍ଡରଙ୍କ ଘରେ କଳାକନା ବୁଲାଇଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଚୋରି କରିନେଲେ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସହ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ଏନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନାରେ ବିଲ୍ଡର ପ୍ରୀତମ କୁମାର ଜେନା ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : August 1, 2026 at 2:34 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଲୁଟେରା ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଛିମାସର ବ୍ୟବଧାନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଚୋରି ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀରେ ଜଣେ ବିଲ୍ଡରଙ୍କ ଘରୁ ଏଭଳି ବଡ଼ ଧରଣର ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ଘର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସହ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି (ଶନିବାର) ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିଛି। ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏଭଳି କଳାକନା ବୁଲାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନାରେ ବିଲ୍ଡର ପ୍ରୀତମ କୁମାର ଜେନା ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି।
2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁନା ଲୁଟ
ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା (ନଂ.୫୫୬/୨୦୩୬)ର ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଚୋରମାନେ ପୂର୍ବରୁ ରେକି କରି ଏଭଳି ଅପରାଧିକ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରୀତମ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ କୌଣସି କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଚୋରମାନେ ଘରର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଭିତରେ ପଶିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆଲମୀରା ଭାଙ୍ଗି ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି କରିଥିଲେ। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଚୋରି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି।
ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଙ୍ଗ ଅଧିକ କଡାକଡି କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନାଧିକାରୀ ପି. ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଓ କହିଛନ୍ତି, ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ବର ସହ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। କେତେଜଣ ଏହି ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାପଡିନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଆତଙ୍କ: ସ୍ପ୍ରେ ମାରି ୬ ଲକ୍ଷର ସୁନା ଲୁଟ୍, ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ବେକରୁ କାଟିନେଲେ ଚେନ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ମହିଳା, ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଟିଲେ ସୁନା ଚେନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର