ETV Bharat / state

ପୋଲିସକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ: କୋର୍ଟ ସାମ୍ନାରୁ କାର କାଚ ଭାଙ୍ଗି ତିନି ଲକ୍ଷ ଲୁଟ

ଏଭଳି ସାହସିକ ଲୁଟ କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି ।ରିପୋର୍ଟ- ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା

miscreants break open car
କୋର୍ଟ ସାମ୍ନାରୁ କାର କାଚ ଭାଙ୍ଗି ତିନି ଲକ୍ଷ ଲୁଟ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 26, 2026 at 4:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat


ଖୋରଧା: ଖୋରଧା କୋର୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ଘଟିଛି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଲୁଟ । ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏକ XUV କାରର କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଜମି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଖୋରଧା ସବ ରେଜିଷ୍ଟରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ । ସେମାନେ ଜମି ବିକ୍ରି କରି ପାଇଥିବା ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏକ ବ୍ୟାଗରେ ରଖି କାରର ପଛ ସିଟରେ ରଖିଥିଲେ । କୋର୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ, ଏହି ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ନେଇଥିଲେ ଲୁଟେରା ।

କୋର୍ଟ ସାମ୍ନାରୁ କାର କାଚ ଭାଙ୍ଗି ତିନି ଲକ୍ଷ ଲୁଟ (ETV Bharat Odisha)

ଲୁଟେରାମାନେ XUV କାରର ପଛ ଡୋର କାଚକୁ ଭାଙ୍ଗି ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗଟିକୁ ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ । ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି, ଏହି ଘଟଣାଟି କୋର୍ଟ ସାମ୍ନା ଭଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଖୋରଧା ଆଦର୍ଶ ଥାନାର ନିକଟତର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି । ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏଭଳି ସାହସିକ ଲୁଟ କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଖୋରଧା ଆଦର୍ଶ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଘଟଣା ସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୁଟର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଷେକ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଜେଜେମାଙ୍କ ସହ ଖୋରଧା ସବରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସ ଆସିଥିଲୁ ଜମି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ । ସେମାନେ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କପାଇଁ ଖାଇବା ନେବାକୁ ଆସିଥିଲୁ । ଖାଇବା ନେଇ ଆସିବା ବେଳକୁ ଆମ ଗାଡି କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଟଙ୍କା ନେଇଥିବା ଦେଖିଥିଲୁ ।"

ସେହିଭଳି ଲୁଟର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜଗବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ପାର୍ସଲ ନେଇ ଆସିବା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଗାଡି କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ କାଚକୁ ଗୁଳି ମାରିଥିବା ଚିହ୍ନ ରହିଛି । କୋର୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ଏବଂ ଥାନା ନିକଟରେ ଏଭଳି ଲୁଟେରା ମାନେ ଲୁଟ କରିବେ କଣ ହେବ । ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ ପୋଲିସ ଯାହା ଆକ୍ସନ ନେବ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ରାଜଧାନୀରେ ଲୁଟେରା ଆତଙ୍କ; ମହିଳାଙ୍କ ଚେନ ଲୁଟ୍‌ ବେଳେ ବାଇକରୁ ଖସିପଡ଼ିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ, ମିଳିଲା ବନ୍ଧୁକ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା

TAGGED:

କାର କାଚ ଭାଙ୍ଗି ତିନିଲକ୍ଷ ଲୁଟ
BIG ROBBERY OUTSIDE KHORDHA COURT
BREAKING CAR WINDOW IN KHORDHA
LAND PROPERTY CASH LOOT
3 LAKHS CASH LOOT CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.