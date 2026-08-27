ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥିବା JCBକୁ ଜାଳିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଚିଠିରେ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି ସହ ହତ୍ୟା ଧମକ
ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରାଜଧାନୀରେ JCB ଜାଳିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ଚିଠିରେ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି ସହ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : August 27, 2026 at 4:50 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରେ JCB ଜାଳିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ୍ । ୟୁନିଟ୍ ୨ ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ନିକଟରେ ଏକ ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ JCBକୁ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଗାଡ଼ିଟି ୩୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି । ଏନେଇ JCB ମାଲିକ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ କେସ୍ ନଂ.୬୬୫/୨୦୨୬ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । କେଉଁମାନେ ଏହି ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି ? ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏନେଇ ପୋଲିସ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ।ଏଥିସହ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଠାବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପୋଲିସ । ତେବେ କାମକୁ ନେଇ ଅସହିଷ୍ଣୁ ଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ।
କାମ କରୁଥିବା ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି,"ଏଠାରେ ଗତ ତିନି ମାସ ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନାଶ୍ରୟ ଭବନ ଯୋଜନାରେ ଘର ଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । ୨୧୭ଟି ସରକାରୀ ଘର ଭଙ୍ଗାଯାଉଛି । ଆମକୁ ଏଜେନ୍ସି ଭାବେ କାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ୩ ମାସ ହେଲା ଘର ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ ୩ଟାରୁ ୫ଟା ମଧ୍ୟରେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ JCBରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଆମକୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ । ଏପରିକି JCBରେ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ମରାଯାଇଥିଲା । ସେଥିରେ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି । ଟଙ୍କା ନ ଦେଲେ ୨୮ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କାମ ବନ୍ଦ କରିବ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଉକ୍ତ ଚିଠିରେ ମାଓବାଦୀ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।"
କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାଧିକାରୀ ରାଧାକାନ୍ତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି," ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ଏହି କାମକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନ୍ୟକୁ କାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରାପଡ଼ିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ, ୱାଇ.ବି ଖୁରାନିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଲିବ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ମାମଲା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର