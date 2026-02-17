ଲୁଟେରାଙ୍କ ଆତଙ୍କ: ସ୍ପ୍ରେ ମାରି ୬ ଲକ୍ଷର ସୁନା ଲୁଟ୍, ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ବେକରୁ କାଟିନେଲେ ଚେନ୍
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଆତଙ୍କ ରାଜ୍ । ସୁନା ଦୋକାନରୁ ଚତୁରତାର ସହ ସ୍ପ୍ରେ ମାରି ସୁନା ଲୁଟ୍ । ଅନ୍ୟପଟେ ଲୁଟର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ମା’ ।
Bhubaneswar Loot Case ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜଧାନୀରେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ । ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଦୁଇ ପୃଥକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପରାଧୀମାନେ ଲୁଟ ଘଟଣା ଘଟାଇଛନ୍ତି । ତମାଣ୍ଡୋ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଳିଙ୍ଗ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେ ମାରି ପ୍ରାୟ ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ବେକରୁ ସୁନା ଚେନ୍ କାଟି ନିଆଯାଇଛି । ଲୁଟ୍ ବେଳର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।
ଏନେଇ ତମାଣ୍ଡୋ ଥାନା ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ତେବେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟିବା ପରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ହିସାବ ବେଳେ ମୁହଁକୁ ମାରିଲେ ସ୍ପ୍ରେ:
କଳିଙ୍ଗ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୟ ବାରିକଙ୍କ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୁଏଲରୀ ଦୋକାନରୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ ୧ ଟା ୧୮ ବେଳେ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏହି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛି । ଲୁଟେରା ଜଣକ ଦୋକାନକୁ ଆସି କୌଶଳ କରି ଅଳଙ୍କାର ଦେଖିଥିଲା। ଏପରିକି ସେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କିଛି ମୁଦି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧି ପକାଇଥିଲା । ସେପଟେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡିକୁ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ହିସାବ କରୁଥିବା ବେଳେ ଲୁଟେରା ସବୁଆଡେ ନଜର ଦେଉଥିଲେ । ଲୁଟେରା ଜଣକ ମୁହଁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏକ ମେଡିକାଲ ମାସ୍କ ବି ପିନ୍ଧିଥିଲା । କର୍ମଚାରୀ ହିସାବ କାଲକୁଲେଟର୍ ଜରିଆରେ ହିସାବ କରୁଥିବା ବେଳେ ଲୁଟେରା ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ସ୍ପ୍ରେ ମାରି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲା ।
ଏହି ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ଲୁଟେରାକୁ ଧରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଗୋଟିଏ ଚେନ୍ ଓ ୪ଟି ମୁଦି ନେଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ଆଧାର କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଥିବା ତମାଣ୍ଡୋ ଥାନାଧିକାରୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ଦଳାଇ କହିଛନ୍ତି ।
ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶୈଳେଶ୍ରୀ ବିହାରରେ ଜଣେ ବୟସ୍କା ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସୁନାଚେନ ଲୁଟ୍ କରି ନେଇଛନ୍ତି । ଲୁଟର ଶିକାର ମହିଳା ହେଲେ ଶକୁନ୍ତଳା ମହାନ୍ତି । ପ୍ରାତଃଭ୍ରମଣ ସାରି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୭ଟା ବେଳେ ସେ ଭିଆଇଏମ ଗଳି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ । ପଛପାର୍ଶ୍ଵରୁ ଏକ ସ୍କୁଟିରେ ଦୁଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପିଛା କରି ଆସିଥିଲେ । ପଛ ସିଟରେ ବସିଥିବା ଲୁଟେରା ଜଣକ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ସୁନା ଚେନ୍ କାଟି ନେଇଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସୁନା ଲକେଟଟି ସେଠାରେ ପଡିଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାଧିକାରୀ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଲୁଟର ଶକୁନ୍ତଳା ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମା’ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ତଳେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଲୁଟ୍ କରି ଧରାପଡିଥିଲା ଲୁଟେରା:
ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଡ଼ସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୪ (ବୁଧବାର) ଭୋର ସମୟରେ ଲୁଟ୍ କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଜଣେ ଲୁଟେରା ଏକ ଖେଳନା ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ବୟସ୍କା ମହିଳା ଇନ୍ଦୁମତି ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ଠାରୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ୍ କରିଥିଲା । ନୟାପଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଦୁଇଦିନ ତଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୁଟେରାକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।
