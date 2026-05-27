ଉଧାରୀ କରି ମଦ ପିଇଦେଲା ବଡଭାଇ, ସାନ ଭାଇର ଘର ପୋଡିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ !

ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଘଟିଛି ନୂଆପଡା ଜ଼ିଲ୍ଲା ବୋଡେ଼ନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟାଙ୍ଗରିପଡା ଗାଁରେ । ରିପୋର୍ଟ ମୋତିଲାଲ ବାଗ

TRIBAL FAMILY HOUSE FIRE
ଘର ପୋଡିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ !
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 27, 2026 at 1:10 PM IST

ନୂଆପଡା: ଦୋଷ କଲା ଜଣେ, ଶାସ୍ତି ମିଳିଲା ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ । ଡହଡହ ଖରାରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନାହିଁ ଛାତ । ମଦ ଯୋଗୁଁ ପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ସ୍ବପ୍ନର ଘର । ଏବେ ମୁଣ୍ଡଫଟା ଖରାରେ 5 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବକୁ ନେଇ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ଡମ୍ବରୁ ଚିନ୍ଦାଙ୍କ ପରିବାର । ବଡ ଭାଇ ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାରୀ ନ ସୁଝି ପାରିବାରୁ ଏହାର ପରିଣତି ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇଙ୍କ ପରିବାର । ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଘଟିଛି ନୂଆପଡା ଜ଼ିଲ୍ଲା ବୋଡେ଼ନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟାଙ୍ଗରିପଡା ଗାଁରେ ।

ଟାଙ୍ଗରିପଡା ଗାଁର ଡମ୍ବରୁ ଚିନ୍ଦାଙ୍କ ଘରେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଡମ୍ବରୁଙ୍କ ବାସଗୃହ ଜଳି ପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷାଧିକ ମୂଲ୍ୟର ବାଜା ସାମଗ୍ରୀ ପୋଡି ଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଘରେ ଥିବା ଆସବା ପତ୍ର ଚାଉଳ ଡାଲି ସବୁ ପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଡମ୍ବରୁ ଚିନ୍ଦାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମେ ଚିନ୍ଦା ବୋଡେ଼ନ ଥାନାରେ ଏନେଇ ଲଳିତ ବେହେରା, ବିରଞ୍ଚି ବେହେରା ଓ ଭରତ ବେହେରାଙ୍କ ନାଁରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବୋଡେ଼ନ ଥାନା ଆଇଆଇସି, ଖଡ଼ିଆଳ ଏସଡିପିଓ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିସ ଟିମ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଖଡିଆଳ ଏସଡିପିଓ ଉପେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଘର ପୋଡି ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ ପହଞ୍ଚି ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହେବେ ’’।

ବଡ ଭାଇ ଯୋଗୁଁ ପୋଡି ପାଉଁଶ ସାନଭାଇର ଘର

କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଡମ୍ବରୁର ବଡ଼ ଭାଇ ଅମର ଚିନ୍ଦା ସେହି ଗାଁର ଲଳିତ ବେହେରାର ମଦ ଭାଟିରୁ ୨୦୦ ଟଙ୍କାର ମଦ ଉଧାରୀରେ ପିଇଥିଲା। ଉଧାରୀ ଟଙ୍କା ଅସୁଲ କରିବାକୁ ଯାଇ ଚଳିତ ମାସ ୨ ତାରିଖରେ ମଦ ଭାଟି ମାଲିକ ଲଳିତ ବେହେରା ଅମର ଚିନ୍ଦା, ଡମ୍ବରୁ ଚିନ୍ଦା, ସ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମେ ଚିନ୍ଦା, ବୃଦ୍ଧା ମାଆ ସାନ ଚିନ୍ଦାକୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲା।

ଉଧାରୀ ଟଙ୍କା ଶୀଘ୍ର ନ ଫେରାଇଲେ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେବା ନେଇ ଲଳିତ ବେହେରା ଧମକ ଦେଇ ଆସିଥିବା ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଧମକ ମୁତାବକ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ କେହି ନଥିବା ସୁଯୋଗ ନେଇ ଡମ୍ବରୁଙ୍କ ଘରେ ଲଳିତ ବେହେରା, ଭାଇ ବିରଞ୍ଚି ବେହେରା, ବାପା ଭରତ ବେହେରା ସଙ୍ଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ଟାଙ୍ଗରିପଡାରେ ଜମି କିଣି ଘର କରିଥିଲେ

ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ,ବୋଡେ଼ନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟାଙ୍ଗରିପଡା ଗାଁରେ ବାସ କରନ୍ତି ଲୋୟର ଇନ୍ଦ୍ର ଡ୍ୟାମ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଜମି ବାଡ଼ି ହରାଇଥିବା କୋଟାମାଲ ଗାଁର ବିସ୍ଥାପିତ ଡମ୍ବରୁ ଚିନ୍ଦାଙ୍କ ପରିବାର । ତାଙ୍କ ସହ ସ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମେ ଚିନ୍ଦା, ବୃଦ୍ଧା ମାଆ ସାନ ଚିନ୍ଦା ଓ ଛୋଟବଡ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଶିଶୁ ସେଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି । ବଡ଼ ଭାଇ ଅମର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟାମ ନିକଟରେ ଘର କରି ରହୁଛି। ସାନ ଭାଇ ଡମ୍ବରୁ ଚିନ୍ଦା ପୁନର୍ବାସ ଥଇଥାନ ନିୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ। ସେହି ଟଙ୍କାରେ କିଛି ଜମି କିଣି ସେ ଟାଙ୍ଗରିପଡା ଗାଁରେ ଘର କରି ମାଆ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ରହିଆସୁଛନ୍ତି।

କୁଲି ମଜୁରୀ କରି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ତେଲଲୁଣର ସଂସାର କରି ଚଳୁଥିଲେ ଡମ୍ବରୁଙ୍କ ପରିବାର। ଡମ୍ବରୁ ଚିନ୍ଦା ଜଣେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟିର ବାଦ୍ୟକାର ବି ଅଟନ୍ତି। ବାଜା ସାହାଯ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲା ଡମ୍ବରୁ ।

ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାତିରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଏବେ ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଡମ୍ବରୁଙ୍କ ପରିବାର । ପୀଡିତ ପରିବାର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡା

