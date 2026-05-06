ମହୁ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆସି ପଥର ସନ୍ଧିରେ ଫସିଗଲେ ନାବାଳକ; 7 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ଦଳ
ଶରୀରର ଉପର ଭାଗରେ ପଥର..ଦୁଇ କଡରେ ପଥର । ଖୋଲ ଭିତରେ ସାପ । ଆଉ ତା ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିଲେ 14 ବର୍ଷର ନାବାଳକ । ରିପୋର୍ଟ-ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର
Published : May 6, 2026 at 6:39 PM IST|
Updated : May 6, 2026 at 6:53 PM IST
ନୟାଗଡ: ପଥର ସନ୍ଧିରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା ଜୀବନ । ଶରୀରର ଗୋଟିଏ ଭାଗ ପଥର ଖୋଲର ବାହାରେ ଥିବାବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା ଭିତରେ । ଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ କେମିତି ପଶିଲା କେଜାଣି, ଆଉ ବାହାରି ପାରି ନ ଥିଲା । ଶରୀରର ଉପର ଭାଗରେ ପଥର..ଦୁଇ କଡରେ ପଥର । ଖୋଲ ଭିତରେ ସାପ । ଆଉ ତା ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିଲେ 14 ବର୍ଷର ନାବାଳକ । ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଲାଗି ପଡିଥିଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହୀନି । ଜୀବନ ଆଉ ମରଣ ଭିତରେ ଯେମିତି ଲାଗିଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ । ଶେଷରେ ଜୀବନ ଜିତିଲା । ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ନାବାଳକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ଦଳ ।
ଦୁଇ-ତିନି ଥର ମହୁ ଆଣିଲେ, ଶେଷ ଥର ଫସି ଯାଇଥିଲେ
ଘଟଣା ଥିଲା ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକର । ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 7ଟାରେ ସ୍ଥାନୀୟ କାଣିପଡା ଗାଁର ଚୋରଖୋଲ ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଶିବ ପ୍ରାସାଦ ପ୍ରଧାନ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଶିବୁଙ୍କ ନିଜ ଘର ଶରଣକୁଳ ହୋଇଥିବାବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ମାମୁ ଘର ଗାଁ ଗଜେନ୍ଦ୍ରାପାଲି ବୁଲି ଆସିଥିଲେ । ନିକଟସ୍ଥ ଚୋରଖୋଲ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରିଥିଲେ । ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ମାଟିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଣ୍ଡିଆର କେଉଁ ଜାଗାରେ ମହୁ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଥିଲା । ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡିଆର ପ୍ରାୟ 500 ରୁ 700 ମିଟର ଉପରକୁ ଯିବାପରେ ପଥର ଖୋଲ ମଧ୍ୟରେ ମହୁମାଛି ଉଡୁଥିବା ଦେଖି ଶିବ ମହୁ ଥିବା ଆଶାରେ ଖୋଲ ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲେ । ଦୁଇ ତିନି ଥର ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ବି ଆଣିଥିଲେ । ହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ପଥର ଭିତରୁ ମାଟି ଖୋଳି ଅଧିକ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ । ଖୋଲ ଭିତରୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବାହାରି ପାରି ନ ଥିଲା ।
ଦୀର୍ଘ 7ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ ଶେଷରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା
ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେବାପରେ ପାଖରେ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଓଡ଼ଗାଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ସହାୟତା ନେଇଥିଲେ। ପରେ ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ବର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପଥରକାଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସରଞ୍ଜାମ ଓ ଅକ୍ସିଜେନ ମାଧ୍ୟମରେ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ 7ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଶେଷରେ ଶିବୁଙ୍କୁ ପଥର ସନ୍ଧିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଓଡଗାଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆ ଯାଇଥିଲା ।
ଖୁସି ଆଉ କୃତଜ୍ଞତାରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଶିବୁ ତାଙ୍କ ମା'
ଉଦ୍ଧାର ସମୟରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଶିବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ମା' । ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଫରି ଆସିଥିବାରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତାରେ ସେମାନେ ଗଦଗଦ୍ ହୋଇ ପଡୁଥିଲେ । ପିଲାଟିକୁ ଭଲରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ପାରିଥିବାରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ବି ଖୁବ ଖୁସି ଥିଲେ । ଜଣେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ‘ଏତେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥର ସନ୍ଧିରୁ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଖୁବ ଚାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା । ତଥାପି ଆମେ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ । ତା ମନୋବଳ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ତା ସହ କଥା ହେଉଥିଲୁ । ତାକୁ ପାଣି ବି ଦେଇଥିଲୁ । ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ମନା କରୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲା ଏବଂ ମେସିନ ଚାଲୁ ରଖିବାକୁ କହୁଥିଲା । ଖୋଲ ଭିତର ଅନ୍ଧାର ଥିଲା । କେବଳ ମେସିନ ଶବ୍ଦରୁ ସେ ଜାଣି ପାରୁଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି । ଏହି ଶବ୍ଦ ତାର ମନୋବଳ ବଢାଇଥିଲା । ଯାହା ହେଉ, ଶେଷରେ ତାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରି ପାରିଥିଲୁ । ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିବାରୁ ଉଦ୍ଧାରରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା । ’
ଏହି ଉଦ୍ଧାର କାମରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର 50ରୁ ଅଧିକ କର୍ମୀ ଲାଗିଥିଲେ । 7ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଥିଲା । ନୟାଗଡ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ପୁରୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଟିମ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଟିମ ମେମ୍ବର କହିଛନ୍ତି ।
ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ଡ.ସୁଧାଂଶୁ ଷଡଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି, 'ଓଡଗାଁ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଟିମଠାରୁ ଆମେ ଏ ଖବର ପାଇଥିଲୁ । ନୟାଗଡ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପୁରୀ ଡିଏଫଓ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଭିଡିଓ ଦେଖି ଜାଣିଲୁ ପିଲାଟି ସୁସ୍ଥ ଅଛି । ହେଲେ 2ଟି ବିପଦ ରହିଥିଲା । ଉପରେ ପଥର ରହିଛି । ତାକୁ କାଢିବା ସମୟରେ ଖସି ପଡିଲେ ବିପଦ । ତା ଛଡା ଖୋଲ ଭିତରେ ଥିଲା ଅଜଗର ସାପ । ଏସବୁ ଭିତରେ ଆମ ଅଗ୍ନିଯୋଦ୍ଧାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ପଛପଟୁ ପଥର କାଢି ପିଲାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ
