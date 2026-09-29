13 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ! ପୀଡିତା 7 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ସୂଚନା, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର
ଘଟଣାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଫେରାର ଥିବାବେଳେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୟ ପରିଡା
Published : September 29, 2026 at 10:50 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ପୁଣି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଲଜ୍ଜ୍ୟାଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି । ଜନୈକା ନାବାଳିକାକୁ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଜଣେ ଯୁବକ ୧୩ ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଶାରିରୀକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାବାଳିକା ଜଣକ ୭ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ। ନାବାଳିକାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ବହଳଦା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ନାବାଳିକା ସାତ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ବାପା ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ ।
ସେପଟେ ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ପରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ୱାନ ଷ୍ଟପ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରଖାଯାଇଛି । ତେବେ ବହଳଦା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ଫେରାର ଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ ଜାରି ରଖିଛି ।
ଉକ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଗତ ୨୭ ଅକ୍ଟୋବର ନାବାଳିକାଙ୍କ ବାପା ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ନାବାଳିକା ଝିଅଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ଥାନାରେ ପୋଲିସ କେସ ନଂ ୧୧୩/୨୬ ରେ ଏକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ରୁଜୁ କରା ଯାଇଥିଲା ।
ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ଥାନା ଅଧିନସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ବହଳଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଳତା ଅଞ୍ଚଳର ୨୦ ବର୍ଷର ଯୁବକ ବୁଢାନ ମାଝୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ସହ ନାବାଳିକାର ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ଏଥି ସହିତ ବହଳଦା ଅଞ୍ଚଳର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ ଜାରି ରହିଛି । ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ବରୂପ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର