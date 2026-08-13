ଚିଲିକାରେ ନାବାଳକକୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା: ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମେତ ୧୮ ଗିରଫ୍
ପୁରୀ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ୍ ଚିଲିକାରେ ଜଳଦସ୍ୟୁମାନେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କଠୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ନାବାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : August 13, 2026 at 6:40 PM IST
18 Arrest in Chilika Murder, ପୁରୀ: ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ୍ ଚିଲିକାରେ ନାବାଳକକୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମେତ ୧୮ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।
ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ୧୧ ଅଗଷ୍ଟରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା । ଏନେଇ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚିଲିକା ଭିତରେ ମାଛ ଜାଲ ନିକଟରେ ୩ ଜଣ ଯୁବକ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଥିଲେ । କିଛି ଅଜଣା ଲୋକ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲେ । ମାଛ ଚୋରି କରି ନେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ପରେ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା । ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳକ ଓମ୍ ଶିକାରୀ ନିଖୋଜ ଥିଲା । ଚିଲିକାରୁ ପର ଦିନ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା । ବାଲୁଗାଁ ଚନ୍ଦ୍ରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଓମ୍ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଚିଲିକା ଜଳ ରାଶିରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ପୁରୀ ସଦର ଏସଡିପିଓ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗଣେଶ ଦାସକୁ ଗତକାଲି ବାଲୁଗାଁରୁ ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଚିଲକାର ବିଭିନ୍ନ ଟାପୁରେ ଲୁଚିଥିବା ୧୮ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋରଧା ଓ ବାଲୁଗାଁ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତିନିଟି ବୋଟ୍ ଜବତ ହୋଇଛି । ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ କାଠ ଫାଳିଆ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି । ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବ ପୋଲିସ । ଚିଲିକା ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"
ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଇ ଧମକାଇ ମାଛ, ଚିଙ୍ଗୁଡି ଚୋରି କରି ନେଉଥିଲେ । ଏମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଚିଲିକା ଭିତରେ ଡରାଇ ଧମକାଇ ମାଛ ଜାଲ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚୋରି କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଥାନାରେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ପୁରୀ ପୋଲିସ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାକୁ ଅତି ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଚିଲିକାରେ ଜଳଦସ୍ୟୁଙ୍କ ଆତଙ୍କରାଜ: ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କଠୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ, ନାବାଳକ ମୃତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ