ମହାନଦୀ ପଠାରେ ନାବାଳକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରୁ ମିଳିଲା ବଡ ସୁରାକ, ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମ ନେଲା ବନ୍ଧୁର ଜୀବନ
ଗୋଟିଏ ଗାଡିରେ ୩ ନାବାଳକ ଆସିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭଳି ଅପରାଧ ଘଟାଇ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଦୁଇ ନାବାଳକ । ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : October 20, 2026 at 7:50 AM IST
କଟକ : ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମରୁ ପଡିଲା ରକ୍ତ ଛିଟା । ପ୍ରେମର ପାଗଳ ହୋଇ ବନ୍ଧୁ ନେଇଥିଲା ବନ୍ଧୁର ଜୀବନ। ରବିବାର କଟକ ତଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆ ମହାନଦୀ ପଠାରୁ ନାବାଳକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସକୁ ମିଳିିଛି ବଡ଼ ସୁରାଗ । ଘଟଣାରେ ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ ।
ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ
ରବିବାର ସକାଳ ୭ଟାରୁ ୯ ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି। ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସିସିଟିଭିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅଟକ ରଖା ଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଡିସିପି । ସିସିଟିଭିରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟିଏ ଗାଡିରେ ୩ ନାବାଳକ ଆସିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭଳି ଅପରାଧ ଘଟାଇ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଦୁଇ ନାବାଳକ ।
ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ ବୋର୍ଡକୁ ଗଲେ ନାବାଳକ
ମୃତକ ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର ହୋଇଥିବାବେଳେ ହତ୍ୟାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଦୁଇ ନାବାଳକ କଲେଜ ଛାତ୍ର ବୋଲି ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ଅଟକ ଥିବା ଜଣେ ନାବାଳକକୁ PMJJB (ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ ବୋର୍ଡ)କୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ରବିବାର କିଛି ଲୋକ ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବାବେଳେ ମୃତଦେହ ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। କଟକ ଡିସିପିଙ୍କ ସହ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଓ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ମୃତକଙ୍କ ଘର ବାଙ୍କୀ ବ୍ଲକରେ ହୋଇଥିବାବେଳେ କଟକ ରାଜା ବଗିଚା ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଭଡାରେ ରହୁଥିଲେ । ତେବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅବଗତ କରାଇଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ । କଟକ ଡିସିପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଏପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୋଲିସକୁ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ; ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନୀଳ ଡ୍ରମ କେସ; ମିରଟ କୋର୍ଟ ଦୁଇ ପ୍ରେମୀ ସାହିଲ-ମୁସ୍କାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ