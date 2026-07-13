ETV Bharat / state

ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇ ୧୦ମ ମହଲାରୁ ଖସିପଡ଼ି ଜୀବନ ହାରିଲେ ନାବାଳକ

ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ୧୦ମ ମହଲାରୁ ଖସିପଡ଼ିବାରୁ ନାବାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

Minor lover falls to death from 10th floor while going to meet his girlfriend
ବାନ୍ଧବୀକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇ ୧୦ମ ମହଲାରୁ ଖସିପଡ଼ି ଜୀବନ ହାରିଲେ ନାବାଳକ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 13, 2026 at 9:00 PM IST

|

Updated : July 13, 2026 at 9:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Minor Lover falls to death, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ଆଜି (ସୋମବାର) ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ଲୁମ୍ବିନୀ ବିହାର ସ୍ଥିତ ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ୧୦ମ ମହଲାରୁ ଖସିପଡ଼ିବାରୁ ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ରଫାନ୍ ଖୁର୍ସିଦ୍ । ସେ ଏକ ଘରୋଇ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ସ୍କୁଲରେ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପରିସରରୁ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଛି ।

ବାନ୍ଧବୀକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇ ୧୦ମ ମହଲାରୁ ଖସିପଡ଼ି ଜୀବନ ହାରିଲେ ନାବାଳକ (ETV Bharat Odisha)

ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରେମଜନିତ କାରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ମା' ଘରକୁ ଆସିଯିବା ଜାଣି, ଭୟଭିତ ନାବାଳକ ଘରର ପାଇଖାନା ପାଖ ଦେଇ ଖସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା । ହୁଏତ ଭୟରେ ନାବାଳକ ଖସିପଡ଼ିଥିବେ ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ବିଭିନ୍ନ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି ।

ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ଲୁମ୍ବିନି ବିହାରସ୍ଥିତ ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଘଟଣା
ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ଲୁମ୍ବିନି ବିହାରସ୍ଥିତ ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଘଟଣା (ETV Bharat Odisha)

"ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ମା'ଙ୍କୁ ଦେଖି ବାଥରୁମରେ ଲୁଚିଯାଇଥିଲେ ନାବାଳକ"

ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଡିସିପି ମୀନା କହିଛନ୍ତି, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ୧୦ମ ମହଲାରେ ଏକ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି । ଆଜି ଉକ୍ତ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ମୃତକଙ୍କ ବ୍ୟାଚରେ ପଢୁଥିବା ଝିଅ ଥିଲା । ମୃତକ ଜଣକ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ବେଳେ ଝିଅର ମା' ଆସିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ହାଫ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଥିବାରୁ ସେ ହଠାତ୍ ଘରକୁ ଚାଲିଆସିଥିଲେ । ମୃତକ ପ୍ରଥମେ ଡରିଯାଇ ବାଥରୁମରେ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ଝିଅର ପରିବାର ଲୋକ ବାଥରୁମ କାବାଟ ଖୋଲିବା ପରେ ମୃତ ରଫାନ୍ ସେଠାରେ ନଥିଲେ । ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ବାଥରୁମରେ ଥିବା ପାଇପ ପାଖରେ ସେ ଲୁଚିଯାଇଥିଲେ । ଭୟରେ ହୁଏତ ସେହି ଜାଗାରୁ ପଡ଼ିଯାଇ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ପ୍ରେମଜନିତ କାରଣ ଯୋଗୁ ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ।

Minor lover falls to death from 10th floor while going to meet his girlfriend
ବାନ୍ଧବୀକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇ ୧୦ମ ମହଲାରୁ ଖସିପଡ଼ି ଜୀବନ ହାରିଲେ ନାବାଳକ (ETV Bharat Odisha)

"MLC ଆଧାରରେ ପ୍ରଥମେ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ହେବ"

ଘଟଣାରେ ପ୍ରଥମେ ମେଡିକୋ ଲିଗାଲ କେସ୍ (MLC) ଆଧାରରେ ପ୍ରଥମେ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବ । ପରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିବେ, ସେହି ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ହେବ । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ତଦନ୍ତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ କରାଯିବ । ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ।

Minor lover falls to death from 10th floor while going to meet his girlfriend
ବାନ୍ଧବୀକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇ ୧୦ମ ମହଲାରୁ ଖସିପଡ଼ି ଜୀବନ ହାରିଲେ ନାବାଳକ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା: ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ଫସି ୨ ଶ୍ରମିକ ମୃତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ଟ୍ରଲରରୁ 3 ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସମେତ 9 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ଏବେବି 6 ନିଖୋଜ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : July 13, 2026 at 9:18 PM IST

TAGGED:

BHUBANESWAR MINOR DEATH
ବାନ୍ଧବୀକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇ ନାବାଳକ ମୃତ
LOVER FALLS TO DEATH
ଜୀବନ ହାରିଲେ ନାବାଳକ
MINOR LOVER FALLS TO DEATH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.