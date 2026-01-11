ଏୟାରଗନରୁ ନାବାଳକକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ! ଜଣେ ଯୁବକ ଅଟକ
Published : January 11, 2026 at 11:15 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମିର୍ଗାମୁଡା ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଏୟାରଗନରୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି l ଘଟଣାରେ ନାବାଳକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି l ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ନାବାଳକକୁ ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ ପରେ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ତେବେ ନାବାଳକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁରୁ କଟକ ଶିଶୁ ଭବନକୁ ସ୍ଥାନା ନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି l
ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ଏସଡିପିଓ ତୋଫାନ ବାଗଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, "ଆଜି ସକାଳ 9 ଟା ରୁ 10 ସମୟ ଭିତରେ ସଦର ଥାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମିର୍ଗାମୁଡା ଗ୍ରାମରୁ ଏକ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ଜଣେ 9ବର୍ଷର ନାବାଳକଙ୍କ କାଖ ତଳେ ଏୟାରଗନ ବନ୍ଧୁକର ପେଲେଟ ବାଜିଛି l ଏହି ଖବର ପାଇ ସଦର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅନିତା ପଟନିଆ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ l
ପରେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ଗାଁର ଦିବ୍ୟାଂଶୁ ପୁରୋହିତ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜ ଛାତ ଉପରେ ଏୟାରଗନ ବନ୍ଧୁକରୁ ଫାଇରିଙ୍ଗ କରିଥିଲା,ଯାହାର ପେଲେଟ ଅନ୍ୟ ଛାତ ଉପରେ ଥିବା ନାବାଳକଙ୍କ କାଖ ତଳେ ବାଜିଥିଲା l ଯାହା ଜଣାପଡିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ତୁଳସୀ ଚଉରାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଫାଏରିଙ୍ଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି l
ଏହାପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଏସପିଙ୍କ ନିର୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସଦର ଥାନ ଅଧିକାରୀ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ସହ ବ୍ୟବହୃତ ଏୟାରଗନ ଓ ପେଲେଟକୁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି l ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ଉଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଫାଏରିଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ନା ଦୁର୍ଘଟଣା ବଶତଃ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେନେଇ ପୋଲିସ ର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି l"
ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ସଦର ଥାନାରେ Dt.11-01-2026 ରେ BNS କେସ ନମ୍ବର 10 ରେ ମାମଲା ୠଜୁ କରିଛି l ତେବେ ନାବାଳକ ଦେହ ଭିତରେ ଏବେବି ପେଲେଟ ରହିଥିବା ଏସଡ଼ିପିଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l ଅନ୍ୟପଟେ ଏୟାନ ଗନ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ସେନେଇ ପୋଲିସ ପଚରା ଉଚରା ଜାରି ରହିଛି l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର