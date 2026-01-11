ETV Bharat / state

ଏୟାରଗନରୁ ନାବାଳକକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ! ଜଣେ ଯୁବକ ଅଟକ

ନାବାଳକ ଦେହ ଭିତରେ ଏବେବି ପେଲେଟ ରହିଥିବା ଏସଡ଼ିପିଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

AIR GUN PRACTICE SESSION
ଏୟାରଗନରୁ ନାବାଳକକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 11, 2026 at 11:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମିର୍ଗାମୁଡା ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଏୟାରଗନରୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି l ଘଟଣାରେ ନାବାଳକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି l ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ନାବାଳକକୁ ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ ପରେ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ତେବେ ନାବାଳକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁରୁ କଟକ ଶିଶୁ ଭବନକୁ ସ୍ଥାନା ନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି l

ଏୟାରଗନରୁ ନାବାଳକକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ (ETV Bharat Odisha)


ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ଏସଡିପିଓ ତୋଫାନ ବାଗଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, "ଆଜି ସକାଳ 9 ଟା ରୁ 10 ସମୟ ଭିତରେ ସଦର ଥାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମିର୍ଗାମୁଡା ଗ୍ରାମରୁ ଏକ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ଜଣେ 9ବର୍ଷର ନାବାଳକଙ୍କ କାଖ ତଳେ ଏୟାରଗନ ବନ୍ଧୁକର ପେଲେଟ ବାଜିଛି l ଏହି ଖବର ପାଇ ସଦର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅନିତା ପଟନିଆ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ l

AIR GUN PRACTICE SESSION
ଏୟାରଗନରୁ ନାବାଳକକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ (ETV Bharat Odisha)

ପରେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ଗାଁର ଦିବ୍ୟାଂଶୁ ପୁରୋହିତ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜ ଛାତ ଉପରେ ଏୟାରଗନ ବନ୍ଧୁକରୁ ଫାଇରିଙ୍ଗ କରିଥିଲା,ଯାହାର ପେଲେଟ ଅନ୍ୟ ଛାତ ଉପରେ ଥିବା ନାବାଳକଙ୍କ କାଖ ତଳେ ବାଜିଥିଲା l ଯାହା ଜଣାପଡିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ତୁଳସୀ ଚଉରାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଫାଏରିଙ୍ଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି l

ଏହାପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଏସପିଙ୍କ ନିର୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସଦର ଥାନ ଅଧିକାରୀ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ସହ ବ୍ୟବହୃତ ଏୟାରଗନ ଓ ପେଲେଟକୁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି l ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ଉଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଫାଏରିଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ନା ଦୁର୍ଘଟଣା ବଶତଃ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେନେଇ ପୋଲିସ ର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି l"



ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ସଦର ଥାନାରେ Dt.11-01-2026 ରେ BNS କେସ ନମ୍ବର 10 ରେ ମାମଲା ୠଜୁ କରିଛି l ତେବେ ନାବାଳକ ଦେହ ଭିତରେ ଏବେବି ପେଲେଟ ରହିଥିବା ଏସଡ଼ିପିଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l ଅନ୍ୟପଟେ ଏୟାନ ଗନ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ସେନେଇ ପୋଲିସ ପଚରା ଉଚରା ଜାରି ରହିଛି l

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR FIRING CASE
SAMBALPUR SADAR POLICE STATION
AIR GUN PELLET
SAMBALPUR AIR GUN NEWS
AIR GUN PRACTICE SESSION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.