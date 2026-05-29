ଯୌନ ସୌଦାଗରଙ୍କ ସୌଦା ସାଜିଥିଲେ ନାବାଳିକା: ଯୌନ ରାକ୍ଷସଙ୍କ କବଳରୁ ଖସି ଆସି କହିଲେ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରା କାହାଣୀ
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଝାନ୍ସିରୁ ଆସି କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପୋଲିସ ତତ୍ପର । ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନରଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ । ରିପୋର୍ଟ- ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : May 29, 2026 at 10:10 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ଯୌନ ସୌଦାଗରଙ୍କ ସୌଦା ସାଜିଥିଲେ ନାବାଳିକା । ନିଜର ଯୌନ ପିପାଶା ମେଣ୍ଟାଇବା ପରେ ଏହି ଯୌନ ରାକ୍ଷସମାନେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ । ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଯୌନ ରକ୍ଷାସଙ୍କ କବଳରେ ଯୌନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ ପୀଡ଼ିତା । ମାତ୍ର ଗତ ୧୮ ତାରିଖ ରାତିରେ କୌଶଳ କ୍ରମେ ନିଜକୁ ଏହି ଯୌନ ରକ୍ଷାସଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକୁଳେଇ ଆସିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ । ଏବେ ପୋଲିସ ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି, ଯୌନ ରାକ୍ଷସମାନେ ଦେଇଥିବା ଯୌନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଯାତନା ।
କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଘଟଣା ଏବେ ବେଶ ଆଲୋଡନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ପୀଡ଼ିତା ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ପୋଲିସ । ଏସପିଙ୍କ ନିର୍ଦେଶରେ ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସୁଦୂର ଝାନ୍ସି ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଛାନଭିନ ଚଳାଇଥିବା ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସପି ଅଭିନବ ସୋନକର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାମ୍ପ କୋର୍ଟ ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆସିଥିବା ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶୋଭନା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ, ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ସ୍ପର୍ଶକାତର ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବା ପରେ ସେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ବର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟିମ ସହିତ କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନାକୁ ଯାଇ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି । ପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହିତ ଏକୁଟିଆ ପୀଡ଼ିତା ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯୌନ ରାକ୍ଷସଙ୍କ କବଳରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଅସହ୍ୟ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରା କାହାଣୀ ଶୁଣି ଥିଲେ । ପରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପୋଲିସ କିପରି ପୀଡିତାଙ୍କୁ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାସହିତ ଏହି ପୀଡ଼ିତା ସହିତ ଝାଂସିରେ ଫସି ରହିଥିବା ଅନ୍ୟ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନର ।
ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରା କଥା
ଛୁଆରୁ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇଲି । ମା' ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ । ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ମା'ର ଚିକିତ୍ସାପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା । କେଉଁଠୁ ଆଣିବି, ଆଉ ମା'କୁ ଭଲ କରିବି । ଏହି ଚିନ୍ତାରେ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡଙ୍ଗାପାଳ ଗ୍ରାମର ବିନୋଦ ପାତ୍ର ଚାକିରିର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଚାକିରି କରିବୁ, ମା' ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବୁ ବୋଲି ଆଶା ଦେଖାଇଲେ । ମା' ପାଇଁ, କିଛି ନଭାବି ତାଙ୍କ ସହ ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ଚାଲିଗଲି । ସେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଝାନ୍ସିର ଆଶିଷ ଯାଦବ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ହାତରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ । ଆଉ ମୋତେ କିଣିନେଇ ଆଶିଷ ମୋ ସହ ୩ ମାସକାଳ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ । ଦୁଇ ମାସ ଗର୍ଭବତୀ ହେବାରୁ ମୋର ଗର୍ଭନଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ସେ ତାର ବାପା କଲ୍ୟାଣ ଯଦବକୁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ବିକିଦେଲା । ଆଉ ତାର ବାପା ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ମାସ ଜବରଦସ୍ତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ପରେ ସେ ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରପାଳ କୁଶୁବା ନାମକ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲା । ଚନ୍ଦ୍ରପାଳ ଗୋଟିଏ ଘରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ କାମ କରାଉଥିଲା । ଚନ୍ଦ୍ରପାଳ, ତା ବଡ଼ଭାଇ, ଦୁଇ ଜଣ ଦାଦା ୪ ଜଣ ଯାକ ନିଜ ଇଛା ମୁତାବକ ମୋତେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଥିଲେ । ଠିକ୍ ରେ ମନ ମୁତାବକ ମୋତେ ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବଳିଲେ ଖାଏ । ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଛୁରୀ, ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଡରାନ୍ତି । ୨ ବର୍ଷ କାଳ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଯୌନ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ଅସହ୍ୟ ଯୌନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମୁଁ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲି । ମାତ୍ର ସୁଯୋଗ ପାଇ ଗତ ୧୮ ତାରିଖ ଅଧରାତିରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଖସି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲି । ସେଠାରୁ ଯାଇ ଝାନ୍ସି ଥାନାରେ ପହଂଚିଥିଲି । ଝାନ୍ସି ପୋଲିସକୁ ସବୁ କଥା କହିଥିଲି । ପରେ ଝାନ୍ସି ପୋଲିସ ମୋତେ ଓଡ଼ିଶା ଯାଇ ତମ ପାଖ ଥାନାରେ ଜଣାଇବୁ ବୋଲି କହି ଟ୍ରେନରେ ବସାଇ ଦେଇଥିଲା । ଆଜି ବି ସେ କଥା ମନେପଡ଼ିଲେ ମୋର ଭିତରେ ଭିତରେ ମରିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି ।
ଯୌନ ସୌଦାଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ସୌଦା ପରି ବିକ୍ରି ହୋଇ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଢେଙ୍କାନାଳ କାମାକ୍ଷାନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ପୀଡ଼ିତାର ଏ ହେଉଛି ଲୋମ ହର୍ଷକ କାହାଣୀ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ