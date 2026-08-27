ETV Bharat / state

ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ 5 ଆଦିବାସୀ ନାବାଳିକା; 20 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ବିକିଥିଲା ଦଲାଲ୍

ଝିଅମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଓ ସେମାନେ କନ୍ଧ, ସୌରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର । ସେମାନେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ- ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ

5 Tribal Girls of odisha Rescued from Hyderabad
ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ 5 ଆଦିବାସୀ ନାବାଳିକା; 20 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ବିକିଥିଲା ଦଲାଲ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 27, 2026 at 5:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ 5 ଜଣ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଅଡବା ଥାନା ପୋଲିସ l ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଦଲାଲକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି l ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଗରଡ଼ମା ଅଞ୍ଚଳର ରାଜ କୁମାର ବସ୍ତରାୟ l ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାମ କରିବାକୁ କିଛି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦଲାଲ ନେଇଥିବା ଅଡବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା l ଏସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା l ଏକ ଟିମ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇ 5 ଜଣ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି l ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ନାବାଳିକା ଗଜପତି, ରାୟଗଡା ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର l ଦଲାଲ ଜଣକ ନାବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ନେଇ 15 ରୁ 20 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲା l ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି l ତଦନ୍ତ ପରେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ରା. ଉଦୟଗିରି ଏସଡିପିଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l

ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ 5 ଆଦିବାସୀ ନାବାଳିକା (Etv Bharat)


ବୁଧବାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇ ପୋଲିସ କହିଛି, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଚାଲାଣ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନାବାଳିକା ଆଦିବାସୀ ଝିଅଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଝିଅମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଓ ସେମାନେ କନ୍ଧ, ସୌରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର । ସେମାନେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ ୧୭ରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଅଡବା ଥାନାରେ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଝିଅଙ୍କୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ।

ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ପୋଲିସ ଆର ଉଦୟଗିରି ଏସଡିପିଓ ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା । ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଝିଅଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି, ଯୁବତୀଙ୍କ ଆଧାର ବିବରଣୀକୁ ହେରଫେର କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଦେଖାଇ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ।

ଏହି ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜକୁମାର ବସ୍ତରାୟକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। "ଚାଲାଣ ନେଟୱାର୍କରେ ସାମିଲ ଥିବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଅନ୍ୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଏବଂ ବାକି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ନାବାଳିକାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଏବେ ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା। ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ପୁନର୍ବାସ ଏବଂ ଅଧିକାରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ " ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସଡ଼ିପିଓ ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ NTPC ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ; ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ


TAGGED:

ଆଦିବାସୀ ନାବାଳିକା ଉଦ୍ଧାର
TRIBAL GIRLS RESCUED
TRIBAL GIRLS RESCUED FROM HYDERABAD
ନାବାଳିକା ଚାଲାଣ
MINOR GIRL TRAFFIKING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.