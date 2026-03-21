ଅଖା ଭିତରୁ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ
ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘର ବାହାରକୁ ଯାଇ ନିଖୋଜ ଥିଲେ ଛାତ୍ରୀ । ପଢ଼ନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 21, 2026 at 9:42 PM IST|
Updated : March 21, 2026 at 9:47 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଓ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି । କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୧୫ ବଣସାହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଜି ସକାଳେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଏକ ଅଖା (ବସ୍ତା) ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ମୃତ ଛାତ୍ରୀଜଣକ କରଞ୍ଜିଆ ସ୍ଥିତ ସରସ୍ଵତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୬.୩୦ରୁ ୭ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଘର ବାହାରକୁ ପରିସ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ସତ୍ତ୍ୱେ ଝିଅକୁ ନ ପାଇବାରୁ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଗତକାଲି ରାତିରେ କରଞ୍ଜିଆ ଥାନାରେ ନିଖୋଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ, ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ ।
ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୭ଟା ସମୟରେ ବଣସାହି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ କରଞ୍ଜ କାଠି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଚନ୍ଦୁ ତିରିଆ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଏକ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅଖା ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଥିଲେ । ସେ ଏହା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କଇରା ତିରିଆଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ପରେ ଅଖା ଖୋଲିବା ପରେ ତାହା ଭିତରୁ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା । ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ମୃତକଙ୍କ ବାପା ଓ ଦାଦାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ପରିବାର ଲୋକମାନେ ମୃତଦେହକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ । ମୃତଦେହଟି ଘରୁ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ମିଟର ଦୂରରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବେକରେ ଦାଗ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ।
ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ବାରିପଦାରୁ ଆସିଥିବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ । ପରେ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କରଞ୍ଜିଆ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଓ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ଘଟଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ।
ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । କିଏ ଏବଂ କେଉଁ କାରଣରୁ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଅଖାରେ ପୁରାଇ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି ।
ଏସମ୍ପର୍କରେ କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଗତକାଲି ଝିଅର ବାପାଙ୍କ ଏତଲା ଆଧାରରେ କେସ ନଂ ୧୧୧/୨୬ ରେ ଅପହରଣ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ଆଜି ସକାଳେ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପୋଲିସ ଟିମ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା । ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପହରଣ ମାମଲାକୁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଘଟଣାର ପର୍ଦାଫାଶ କରାଯିବ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର