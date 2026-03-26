ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଫାଶି ଦଣ୍ଡାଦେଶ
ରାୟ ଶୁଣାଇଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫାଷ୍ଚ ଟ୍ରାକ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ । ଏଥିସହ ପୀଡ଼ିତାକୁ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି । ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 26, 2026 at 10:50 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ନାବାଳିକା ଭାଣିଜୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପରେ ତାର ଯୌନାଙ୍ଗକୁ ବହୁ ଯୋରରେ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ଶେଷରେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଫାଶି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫାଷ୍ଚ ଟ୍ରାକ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ । ସେପଟେ ପୀଡ଼ିତାକୁ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ମୋଟ୍ ୧୩ ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚାର୍ଜସିଟି ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ କୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ମାମଲାର ବିଚାର କରି ମାନ୍ୟବର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଫାଷ୍ଚ ଟାର୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଏହି ମାମଲାକୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶକାତର ରହିଥିବାରୁ ରେୟାର୍ ଅଫ୍ ରେୟାର୍ କେସ୍ ଦର୍ଶାଇ ପୋଲସରା ଥାନାର ମାମଲା ନଂ- 417/21-11-21ରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର-୬ ପୋକ୍ସୋ, ୩୭୬(୨), (ଏଫ୍), ୩୭୬(ଏ)(ବି) ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଫାଶି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଏହି ସଂପର୍କରେ ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ମାମଲାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଫାଷ୍ଚ ଟ୍ରାକ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ଶିବପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ।
କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣା ?
୨୦୨୧ ମସିହା ନଭେମ୍ୱର ୨୦ ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲସରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଘଟଣା । ୧୦ ବର୍ଷର ନାବଳିକା ନିଜ ମାମୁ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ୩୦ ବର୍ଷୀୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କେଶବ ନାହକ ନାବାଳିକାକୁ ଚକୋଲେଟ ଦେବାକୁ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନଦୀପଠା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଡାକି ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା । ଏପରିକି ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ଏନେଇ ଚିତ୍କାର କରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାମୁ କେଶବ ନାହକ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଯୌନାଙ୍ଗକୁ ବହୁ ଯୋରରେ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ଶେଷରେ ତାର ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା । ହେଲେ ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେ ମରିଯାଇଥିବା ଭାବି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
ଏହାପରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ କିଛି ପିଲା ଖେଳିସାରି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ନାବାଳିକାକୁ ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ପାଣି ପକାଇ ଚେତା ଫେରାଇ ଥିଲେ । ଅପରପଟେ ପରିବାର ବର୍ଗ ନାବାଳିକାକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପୋଲସରା ସିଏଚସି ସ୍ୱାସ୍ଥକେନ୍ଦ୍ର ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାକି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲର ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଭାଗର ଆଇସିୟୁ ରେ ରଖି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ଥାନାଧିକାରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ନାବାଳିକାର ଆଇସିୟୁ ମଧ୍ୟରେ ବୟାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ କାରଗାରାରେ ଜଣେ ବିଚାରଧିନ ବନ୍ଦୀ ଭାବେ ରହି ଆସିଛି ।
ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରା ଦଣ୍ଡାଦେଶ
ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜ ୧୬ ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକା ଶାଳୀକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଗର୍ବବତୀ କରାଇ ହତ୍ୟା କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଭିଯୁକକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରା ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । ୨୦୨୩ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ୨୧ରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣାରେ ସନ୍ତୋଷ ଖଣ୍ଡେଇ ନାମକ ଯୁବକ, ନିଜର ନାବାଳିକା ଶାଳୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫୋପାଡି ଦେଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ନାବାଳିକାଙ୍କର ବାପା ପୋଲିସରେ ଏତଲା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ମୋଟ ୧୧ ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚାର୍ଜସିଟି ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ କୋର୍ଟ ବିଚାର କରି ଏହି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆଜୀବନ କାରଦାଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ସହିତ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଜରିମାନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜରିମାନା ଅନାଦେୟ ଅତିରିକ୍ତ ଛଅ ମାସ କାରାଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ମାମଲାରେ ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟର ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର