ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ଘଟଣା: ଦୁଇ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ନାମ୍ପୋ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ କରନ ମାରାଣ୍ଡି । ଏହାସହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଶୋକ ବାରିକଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : October 23, 2026 at 7:58 PM IST
BALESWAR RAPE AND MURDER, ବାଲେଶ୍ଵର: ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ୍ । ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ନାମ୍ପୋ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ କରନ ମାରାଣ୍ଡି । ଏହାସହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଶୋକ ବାରିକଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଭାର ନେଇଛନ୍ତି ଡିଏସ୍ପି ଚାନ୍ଦ୍ରମଣି ସିଂ । ତଦନ୍ତରେ ଅବହେଳା ଓ ଖିଲାପ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଘଟଣାରେ କେବଳ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନା ଆଉ କେହି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାହା ତଦନ୍ତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
୧୪ ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ ହେବା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାରେ କରନ ମାର୍ଣ୍ଡି ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ । ତଦନ୍ତରେ ଅବହେଳା ଓ ଖିଲାପ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ପିନାକ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ଡିଏସ୍ପି ଚାନ୍ଦମଣି ସିଂ ନେଇଛନ୍ତି । ନୂଆ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବୟାନ କେତେ ଦୂର ସତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେହି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେସବୁ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ।
ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଦାବିରେ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ନଗର ଛକରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ । ଏହାସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ । ଆଜି କଂଗ୍ରେସର ଏକ ଟିମ୍ ଓ ବିଜେଡିର ଏକ ଟିମ୍ ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ତୁରନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିଥିଲେ ।
ଘଟଣାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି,"ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା । ଗତ ୧୬ ତାରିଖରେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପଚରାଉଚରା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଗତ ୧୬ ତାରିଖରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ । ଏହାକୁ ନାବାଳିକା ବିରୋଧ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନଥିବା କହିଥିଲେ । ଏଥିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ନାବାଳିକାଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଗତକାଲି ଆମେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲୁ । ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଜଣେ ଉପଅଧୀକ୍ଷକ ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ ଶେଷ କରି ଅଭିଯୋଗପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ସହ ମାମଲାର ତ୍ୱରିତ ବିଚାର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଇବା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତଦନ୍ତରୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଅନ୍ୟ କାହାରି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ । ତଥାପି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାରି ସମ୍ପୃକ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ତେବେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ । ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହି ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି । ଏଥିସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାନାର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳି କରାଯାଇଛି । ମାମଲାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାର ତଦାରଖ କରିବେ । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ ମାମଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଅଦାଲତରେ ଦୋଷ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ Deputy Director of Public Prosecutionsଙ୍କ ସହ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛୁ । ଯଥାଶୀଘ୍ର ମାମଲାର ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନାବାଳିକାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର: ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର