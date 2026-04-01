ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ନାବାଳିକାକୁ ନିଶା ଦେଇ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, ଦୁଇ ଗିରଫ ଓ ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ ବୋର୍ଡରେ ଜଣେ ନାବାଳକ
ସାବତ ବାପାର ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଭୟରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଥିବା ନାବାଳିକାକୁ ନିଶା ଦେଇ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ । ରିପୋର୍ଟ ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : April 1, 2026 at 10:47 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ସାବତ ବାପାର ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଭୟରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଥିବା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ନିଶା ଦେଇ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ । ମାମଲାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୂକ୍ତ ଜଣେ ନାବାଳକକୁ ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ ବୋର୍ଡକୁ ପଠାଯାଇଛି ।
ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ନାବାଳିକା ନିଜ ବାପାଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ସାବତ ବାପାର ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ସହ୍ୟ କରିନପାରି ଭୟରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଟ୍ରେନରେ ଚାଲି ଆସି ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରେଳଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ସଂପୃକ୍ତ ନାବାଳିକାକୁ ନିଶା ଦେଇ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ସଂପୃକ୍ତ ଥିବା ଜଣେ ନାବାଳକକୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ଜିଲ୍ଲାର ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ ବୋର୍ଡକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଗୋଷାଣି ନୂଆଗାଁ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କାଡାପ୍ପା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଗତ ୨୫ ତାରିଖରେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ଆସିଯିବା ସହିତ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ର ୪ ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରହିଥିବା ଗୋଟିଏ ଚା’ ଦୋକାନରେ କାମ କରିଥିଲା । ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ଏକ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସହ ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ରହିଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଢିପ ସାହିର ଜଣେ ୧୫ ବର୍ଷର ନାବାଳକ ସହ ନାବାଳିକାଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ହୋଇଥିଲା । ନାବାଳକ ଜଣଙ୍କ ଗତ ୨୯ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାବାଳିକାକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଡାକି ନେଇଥିଲା । ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ନାବାଳକଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାକୁ ରାଜି କରାଇ ନାବାଳିକାକୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଚନ୍ଦନ ନଗର ଏକ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ନାବାଳିକାକୁ କୈଣସି ଖାଦ୍ୟରେ ନିଶା ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ ।
ଘଟଣା ନେଇ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ନାବାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଧାରକରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିବା ବେଳେ ତା ବୟାନ ଆଧାରରେ ଗୋଷାଣି ନୂଆଗାଁ ଥାନାରେ ଥାନାଧିକାରୀ ନିଜେ ନାବାଳିକାର କୈଣସି ପରିବାର ବର୍ଗ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ । ଗୋଷାଣି ନୂଆଗାଁ ଥାନା ମାମଲା ନଂ -111 Dt 30.03.26 U/S 70 (2)/75 BNS/Sec 6/8 of POCSO Act. ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।
ଏହି ମାମଲାରେ ସଂପୃକ୍ତ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀ ଢିପ ସାହିର ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ଅର୍ଜୁନ ନାୟକ ଓ ୧୯ ବର୍ଷୀୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ସଂପୃକ୍ତ ଥିବା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ନାବାଳକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ ବୋର୍ଡରେ ହାଜର କରିଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଡା. ଶ୍ରର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍ ।
ଘଟଣାର ତଦନ୍ତଭାର ଡିଏସ୍ପି ସ୍ମୃତିପ୍ରଭା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୀଡ଼ିତା ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଯାଇଛି । ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ଆଧାରରେ ୩ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ନାବାଳିକାର ସାବତ ବାପା ଯୌନ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ତା ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଏତଲା ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କାଡାପା ଜିଲ୍ଲାରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଘର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମା' ଦ୍ବିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ପରେ ତାର ଯତ୍ନ ନେଉନଥିବା ଓ ସାବତ ବାପାର ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ- ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଫାଶି ଦଣ୍ଡାଦେଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ- ରାଜଧାନୀରେ ବର୍ବର କାଣ୍ଡ; ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଳରେ ବଙ୍ଗୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର