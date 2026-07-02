ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ଜୀବନ ହାରିଲେ ନାବାଳିକା: ମା' ଦେଖିବାରେ ଆକଟ କରିବାରୁ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ମା' ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇ ନେବାରୁ ୧୫ ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକା ଜଣକ ନିଜ ଜୀବନ ହାରିବା ପରି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ସଂଜୟ ପରିଡ଼ା
Published : July 2, 2026 at 5:44 PM IST
MINOR ENDS LIFE DUE TO MOBILE PHONE, ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ) : ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି । ଏପରି କିଛି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାର ବରହମପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପପାଳ ଗ୍ରାମରେ । ମା' ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇ ନେବାରୁ ୧୫ ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକା ଜଣକ ନିଜ ଜୀବନ ହାରିବା ପରି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।
ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ବରହମପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପପାଳ ଗ୍ରାମରେ ଏପରି କିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗ୍ରାମର ଦୁର୍ଗା ନାଏକଙ୍କ ୧୫ ବର୍ଷୀୟା ଝିଅ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଖାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସବୁ ସମୟରେ ଝିଅ ମୋବାଇଲ ଧରିବାକୁ ନେଇ ବାପା ଓ ମା' ତାଗିଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ଝିଅ କୌଣସି କଥା ଶୁଣୁ ନଥିଲେ । ଆଜି ନାବାଳିକାଙ୍କ ମା' ଝିଅଠାରୁ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ । ସେ ସମୟରେ ନାବାଳିକାର ମାମୁଁ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ମାଆ ଓ ମାମୁଁ ବହୁତ ବୁଝାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ ନ ପାଇ ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା । ଏହାର ଠିକ୍ ପରେ ଘରର ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ଭିତର ପଟୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ କୀଟନାଶକ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ ନାବାଳିକା ।
ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପରିବାର ଲୋକେ କବାଟ ଖୋଲି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଝିଅକୁ ନେଇ ଉଦଳା ମେଡିକାଲ ଆଣି ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ସାମାନ୍ୟ ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ନାବାଳିକା ନିଜ ଜୀବନ ହାରି ଦେବାର ଘଟଣା ଏବେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମୃତ ନାବାଳିକାଙ୍କ ବାପା ଦୁର୍ଗା ନାଏକ କହିଛନ୍ତି," ବାରମ୍ବାର ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଝିଅକୁ ବାରଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଝିଅ ମାନୁ ନଥିଲା । ଅତ୍ୟଧିକ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଆଜି ଝିଅର ମା' ମୋବାଇଲଟି ତାଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲେ । ଝିଅଠାରୁ ମୋବାଇଲ ନେଇ ଝିଅର ମାମୁଁଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଦେଇ ନେଇ ଯିବାକୁ କହିଥିଲେ । ରାଗରେ ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ଧମକ ଦେଇ ଘର କବାଟ ଭିତର ପଟୁ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲା । ଘର ଭିତରେ ଧାନ କ୍ଷେତରେ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ରହିଥିଲା । ଝିଅ କୀଟନାଶକ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦଳା ମେଡିକାଲ ଆଣିଥିଲୁ । ହେଲେ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିବାର ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଝିଅ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିଲେ ।"
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଉଭୟ ବାପା ଓ ମା' ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ସାମାନ୍ୟ ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ଝିଅ ଜୀବନ ହାରି ଦେଇଥିବା ଘଟଣାକୁ ବିଶ୍ବାସ କରି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି ବାପା ଓ ମା' ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମୋବାଇଲ ନଧରି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ କହିଲେ ବାପା, ଜୀବନ ହାରିଲେ ୧୦ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର - 10TH CLASS STUDENT SUICIDE
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଶ୍ୱ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଦିବସ: ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଛି ମୋବାଇଲ ନିଶା, ସତର୍କ କଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର