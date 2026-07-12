ମହାନଦୀକୁ ଡେଇଁ ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ;ଆଜି ବି ଚାଲିଛି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ, ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଅଟକ
ରାତିରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଖୋଜା ଖୋଜି କରିଥିଲେ ହେଁ ନଦୀରେ ଅଧିକ ପାଣି ଥିବାରୁ ତଥା ଘନ ଅନ୍ଧକାର କାରଣରୁ କୌଣସି ସଫଳତା ମିଳି ନଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ କୁମାର ରଣା
Published : July 12, 2026 at 1:33 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ମହାନଦୀକୁ ଡେଇଁ ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ । ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଅର୍ଥାତ୍ ରାତି 10 ଟା 45 ମିନିଟ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଚାଉଁରପୁର ବ୍ରିଜ୍ରୁ ମହାନଦୀକୁ ଡେଇଁ ଜଣେ 14 ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି l ସେ ସମ୍ବଲପୁର ଧନୁପାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାୟାବଗିଚା ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଏହି ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଖୋଜା ଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବି ନଦୀରେ ଅଧିକ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ତଥା ଘନ ଅନ୍ଧକାର କାରଣରୁ କୌଣସି ସଫଳତା ମିଳି ନଥିଲା । ରବିବାର ସକାଳୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ପୁଣି ଜାରି ରହିଛି l ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜଣକୁ ଟାଉନ ଥାନା ପୁଲିସ ଅଟକ ରଖିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି l ନାବାଳିକା ଜଣକ ଡେଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ଝିଅଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ନଦୀକୁ ଡେଉଁଥିବା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଜଣା ଯାଇଛି । ଏହାପରେ ଘଟଣାଟି ପ୍ରଘଟ ହୋଇଥିଲା ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମହିଳା ନୀଳିମା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଝିଅଟି ଗତ ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢେ 8 ଟା ସମୟରେ ନିଜର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘରକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ l ଏହା ପରେ ସେ ରୋଟାରୀ କ୍ଳବ ନିକଟରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ବାଇକରେ ମହାନଦୀ ଦ୍ଵିତୀୟ ସେତୁକୁ ଆସିଥିଲେ l ବ୍ରିଜକୁ ଆସିଲା ପରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ବ୍ରିଜ ଉପରୁ ନଦୀଗର୍ଭକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ l
ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମହମ୍ମଦ ହାସୀମଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, 'ସେ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ନାବାଳିକା ଓ ତାଙ୍କ ସହ ଥିବା ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ହୋଇଥିଲା । ପରେ ପରେ ନାବାଳିକା ମହାନଦୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ l
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଶ୍ରୀମନ୍ତ ବାରିକ, ଏସ୍ଡିପିଓ ତୋଫାନ ବାଗ, ଟାଉନ ଥାନା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପଚରା ଉଚରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ନାବାଳିକାଙ୍କ ପୁରୁଷବନ୍ଧୁକୁ ନେଇ ପୁଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି l ଅନ୍ୟପଟେ ଝିଅର ବାପା, ମା’ ବ୍ରିଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ନାବାଳିକା ଜଣକ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ଯେଉଁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅଡିଓ କଲ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ପଚରାଉଚୁରା କରିଛି l ପୁଲିସ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଶନିବାର ସକାଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା ଏହି ବ୍ରିଜ୍ରୁ ମହାନଦୀକୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଡେଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଧରି ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ l ମହାନଦୀ ପୋଲରୁ ବାରମ୍ବାର ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବା ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଘଟଣା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜଟଣୀରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ମଦ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମାଗି ଗାଳି କରୁଥିଲେ ମୃତକ, ଅପମାନ ପାଇଁ ହତ୍ୟା, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା: ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ଫସି ୨ ଶ୍ରମିକ ମୃତ