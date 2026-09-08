ସର୍ଟ-ଷ୍ଟେ ହୋମରେ ଛତିଶଗଡ ନାବାଳିକା ଗର୍ଭବତୀ, ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ୍
ଘରେ ନାବାଳିକାଙ୍କର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ସେ ପାଞ୍ଚ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଜଣା ପଡିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : September 8, 2026 at 2:18 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଏକ ସର୍ଟ ଷ୍ଟେ ହୋମରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ନାବାଳିକା ଅନ୍ତେବାସୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ଘଟଣା ଏଠିକାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି । ଗର୍ଭବତୀ ହେବାର 5 ମାସ ପରେ ନାବାଳିକା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପରେ ଜଣା ପଡିଥିଲା । ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କ ସମେତ ଜଣେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।
ଜଣେ ପୋଲିସ୍ ଅଧିକାରୀ ନିଜ ନାମ ଗୋପନ ରଖିବା ସର୍ତ୍ତରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହଛନ୍ତି, ନାବାଳିକା ଜଣକ ଛତିଶଗଡର । କିଛିବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାକଡ଼ରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଏହି ସର୍ଟ ଷ୍ଟେ ହୋମରେ ରଖା ଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ରହିବା ଭିତରେ ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିଲେ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ନିଜ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହି ନଥିଲେ । ଏପରିକି ଷ୍ଟେ ହୋମରେ ତିନିବର୍ଷର ରହଣି ଭିତରେ ନିଜ ଘର ଛତିଶଗଡ ଓ ତାଙ୍କର ବାପା ମା' କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହି ଆସୁଥିଲେ।
ଚଳିତବର୍ଷ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଥିଲା । ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଟିମ୍ ଛତିଶଗଡ ଯାଇ ତଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ବାପା ମା' ଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ନାବାଳିକାଙ୍କ ପରିବାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଯିବାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ଜୁନ୍ ମାସ ୨୫ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ଛତିଶଗଡରେ ଛଡା ଯାଇଥିଲା।
ଘରେ ରହଣି ସମୟରେ ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଅବନତି ଦେଖାଯିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ସେ ପାଞ୍ଚ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଜଣା ପଡିଥିଲା । ଛତିଶଗଡରେ ଏନେଇ ଏକ ଲିଖିତ ଏତଲା ହେବା ପରେ ଏହି ଏତଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲା।କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ପୋଲିସ୍ ଟିମ୍ ଛତିଶଗଡ ଯାଇ ସେଠାରୁ ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଣି ଏଠାରେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା । ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ଜଣେ ନାବାଳକ ଓ ଜଣେ ବୟସ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ଗତକାଲି ଗିରଫ କରିଛି ।
ନାବାଳକ ଅପରାଧୀ ଜଣଙ୍କୁ ଜୁଭେନାଇଲ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବୟସ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ତାଙ୍କର ଜାମିନ୍ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଘଟଣାର ସ୍ପର୍ଶକାତରତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୋଲିସ୍ ବିଭାଗର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ନିଜ ନାମ ଗୋପନ ରଖିବା ସର୍ତ୍ତରେ "ଇଟିଭି ଭାରତ"କୁ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ବରରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ: ନନ୍ଦନକାନନରୁ ଗଲା ଟିମ୍, ଚାଲାଣ ସନ୍ଦେହ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନିଶା-ଝଗଡା ଉଜାଡୁଛି ସଂସାର: ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗୁଳି କଲା ସ୍ବାମୀ