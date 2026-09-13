ଜଗତସିଂହପୁର ଶିଶୁ ଆଶ୍ରମରୁ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ଜୀବନ ହାରିଥିବା କହିଲେ ଆଶ୍ରମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି ଓ ସେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ତାହାର କାରଣ କହିଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଆଶ୍ରମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ରିପୋର୍ଟ: ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର
Published : September 13, 2026 at 12:04 PM IST
ଜଗତସିଂହପୁର: ଜଗତସିଂହପୁର ସ୍ଥିତ ଶିଶୁ ଆଶ୍ରମର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାର ଆଫ୍ଟର କେୟାର କୋଠରୀରୁ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ସେଠାରେ ସେ ଗତ 8 ମାସ ହେବ ରହୁଥିଲେ । ଶିଶୁ ଆଶ୍ରମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଗ୍ରାସ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି । ନାବାଳିକା କାହିଁକି ଚିନ୍ତାଗ୍ରାସ୍ତ ଥିଲେ ଆଶ୍ରମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି । ତଥାପି, ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି । ସେପଟେ ଏନେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାରେ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା (୪୦/୨୬) ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଆଇଆଇସି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଶିଶୁ ଆଶ୍ରମର ସଭାପତି ବିନାୟକ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ନାବାଳିକାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଘର ନାଉଗାଁ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଓ ବାପା ପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ତାଙ୍କ ମାଆ କହିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ମାଆ, ବାପାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ମାଆ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଧରି ବାପଘରେ ରହୁଥିଲେ । ପରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ୟ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରି ସେଠାରେ ରହିଥିଲେ । ନାବାଳିକା ତାଙ୍କ ମାମୁ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ।
ତେବେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମାଆ ଦ୍ବିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଅଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ କହିନଥିଲେ । ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ପରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାଆ ନେଇ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ । ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପରେ ମହିଳାଙ୍କର ୨ଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ । ଯେଉଁ କାରଣରୁ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ମିଳି ନଥିଲା । ଏପରିକି ହତାଦର କରାଯିବାରୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲେ । ଏକଦା ସେ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଗ୍ରାମରେ ବୁଲୁଥିବାବେଳେ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ କମିଟି (CWC) ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ।
CWC ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ, ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଶୁ ଆଶ୍ରମରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବାବେଳେ ସେ ୫ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଥିବାରୁ ଚଳିତବର୍ଷ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମଲେଖା ଯାଇଥିଲା । ଶିଶୁ ଆଶ୍ରମରେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲେ । ଏହା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି । ସେ ପାଖାପାଖି ୧୫ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ନାବାଳିକା କିଛି ଦିନ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତରେ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ଶିଶୁ ଆଶ୍ରମ ସଭାପତି ବିନାୟକ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ନାବାଳିକାଙ୍କ ବୟସ 12 ବର୍ଷ ହେବ । ସେ ଆଶ୍ରମର ମୂଳ ପିଲା ନୁହନ୍ତି । ବାପା ମାଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ କାରଣରୁ ପିଲାଟି ମନ ଦୁଃଖରେ ବୁଲୁଥୁବା ବେଳେ CWC ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମକୁ ପଠାଇଥିଲେ । ପିଲାଟି ପ୍ରାୟତଃ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ରହୁଥିଲା । ପିଲାଟି ପ୍ରାୟତଃ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ରାଗି ଯାଉଥିଲା । ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ସେ ଜୀବନ ହାରିଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଚାଲିଗଲା ରୋଗୀ ଜୀବନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର