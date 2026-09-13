ETV Bharat / state

ଜଗତସିଂହପୁର ଶିଶୁ ଆଶ୍ରମରୁ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ଜୀବନ ହାରିଥିବା କହିଲେ ଆଶ୍ରମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ

ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି ଓ ସେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ତାହାର କାରଣ କହିଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଆଶ୍ରମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ରିପୋର୍ଟ: ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର

Minor Girl Found Dead at Sishu Ashram in Jagatsinghpur
ଜଗତସିଂହପୁର ଶିଶୁ ଆଶ୍ରମରୁ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 13, 2026 at 12:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଜଗତସିଂହପୁର: ଜଗତସିଂହପୁର ସ୍ଥିତ ଶିଶୁ ଆଶ୍ରମର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାର ଆଫ୍ଟର କେୟାର କୋଠରୀରୁ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ସେଠାରେ ସେ ଗତ 8 ମାସ ହେବ ରହୁଥିଲେ । ଶିଶୁ ଆଶ୍ରମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଗ୍ରାସ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି । ନାବାଳିକା କାହିଁକି ଚିନ୍ତାଗ୍ରାସ୍ତ ଥିଲେ ଆଶ୍ରମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି । ତଥାପି, ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି । ସେପଟେ ଏନେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାରେ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା (୪୦/୨୬) ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଆଇଆଇସି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଜଗତସିଂହପୁର ଶିଶୁ ଆଶ୍ରମରୁ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର (ETV Bharat)

ଶିଶୁ ଆଶ୍ରମର ସଭାପତି ବିନାୟକ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ନାବାଳିକାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଘର ନାଉଗାଁ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଓ ବାପା ପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ତାଙ୍କ ମାଆ କହିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ମାଆ, ବାପାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ମାଆ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଧରି ବାପଘରେ ରହୁଥିଲେ । ପରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ୟ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରି ସେଠାରେ ରହିଥିଲେ । ନାବାଳିକା ତାଙ୍କ ମାମୁ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ।

Minor Girl Found Dead at Sishu Ashram in Jagatsinghpur
ଜଗତସିଂହପୁର ଶିଶୁ ଆଶ୍ରମରୁ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର (ETV Bharat)

ତେବେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମାଆ ଦ୍ବିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଅଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ କହିନଥିଲେ । ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ପରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାଆ ନେଇ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ । ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପରେ ମହିଳାଙ୍କର ୨ଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ । ଯେଉଁ କାରଣରୁ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ମିଳି ନଥିଲା । ଏପରିକି ହତାଦର କରାଯିବାରୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲେ । ଏକଦା ସେ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଗ୍ରାମରେ ବୁଲୁଥିବାବେଳେ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ କମିଟି (CWC) ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ।

Minor Girl Found Dead at Sishu Ashram in Jagatsinghpur
ଜଗତସିଂହପୁର ଶିଶୁ ଆଶ୍ରମରୁ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର (ETV Bharat)



CWC ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ, ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଶୁ ଆଶ୍ରମରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବାବେଳେ ସେ ୫ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଥିବାରୁ ଚଳିତବର୍ଷ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମଲେଖା ଯାଇଥିଲା । ଶିଶୁ ଆଶ୍ରମରେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲେ । ଏହା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି । ସେ ପାଖାପାଖି ୧୫ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ନାବାଳିକା କିଛି ଦିନ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତରେ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

ଶିଶୁ ଆଶ୍ରମ ସଭାପତି ବିନାୟକ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ନାବାଳିକାଙ୍କ ବୟସ 12 ବର୍ଷ ହେବ । ସେ ଆଶ୍ରମର ମୂଳ ପିଲା ନୁହନ୍ତି । ବାପା ମାଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ କାରଣରୁ ପିଲାଟି ମନ ଦୁଃଖରେ ବୁଲୁଥୁବା ବେଳେ CWC ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମକୁ ପଠାଇଥିଲେ । ପିଲାଟି ପ୍ରାୟତଃ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ରହୁଥିଲା । ପିଲାଟି ପ୍ରାୟତଃ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ରାଗି ଯାଉଥିଲା । ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ସେ ଜୀବନ ହାରିଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଚାଲିଗଲା ରୋଗୀ ଜୀବନ

ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କି ସଫା ବେଳେ ଅଘଟଣ; ଶ୍ବାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ୩ ମୃତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର

TAGGED:

MINOR GIRL DEATH
MINOR SUICIDE
ଶିଶୁ ଆଶ୍ରମ
ଜଗତସିଂହପୁର ନାବାଳିକା
JAGATSINGHPUR SISHU ASHRAM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.