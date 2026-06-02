ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ଆସିଲା ଚିତି ସାପ, ନେଇଗଲା ନାବାଳିକାଙ୍କ ଜୀବନ
ଶୋଇଥିବା ବେଳେ କାମୁଡ଼ିଲା ବିଷାକ୍ତ ଚିତି ସାପ, ଚାଲିଗଲା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ, ଗ୍ରାମରେ ଶୋକର ବାତାବରଣ । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ ପରିଡ଼ା
Published : June 2, 2026 at 1:30 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ମୃତ୍ୟୁ ଯେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ରୂପରେ ଆସିବ ତାହା କହିବା ଅସମ୍ଭବ । ବିଷାକ୍ତ ସାପ ରୂପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ଜଣେ ନାବାଳିକାର ଜୀବନ ନେଇଛି । ଗତକାଲି ରାତିରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଖାଇପିଇ ଶୋଇଥିଲେ । ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଯେ, ଘରେ ମୃତ୍ୟୁ ଛକି ରହିଛି । ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବିଷାକ୍ତ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଜଣେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଝିଅର ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଛି । ମୃତ ନାବାଳିକା ଜଣକ ହେଲେ ୧୧ ବର୍ଷିୟା ବର୍ଷା ଟୁଡୁ । ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଡାପୋଖରୀ ଗ୍ରାମର ମଝି ସାହିରେ ।
ଚିତି ସାପ ନେଲା ଜୀବନ:
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯୋଡାପୋଖରୀ ଗ୍ରାମର ଡିବା ଟୁଡୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତିନି ଝିଅ ଓ ଏକମାତ୍ର ଛୋଟ ପୁଅ ଏକାଠି ଖାଇ ସାରିବା ପରେ ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ । ମୃତ ନାବାଳିକା ବର୍ଷା ଟୁଡୁ (ଡିବା ଟୁଡୁଙ୍କ ମଝିଆଁ ଝିଅ) ଓ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଏବଂ ସାନ ଭଉଣୀ ଖଟରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ବାପା ମାଆ ଓ ଛୋଟ ଭାଇ ତଳେ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥିଲେ ।ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ଚିତି ସାପ ବର୍ଷାଙ୍କ ହାତକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା । ବର୍ଷା ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକେ ବିଷାକ୍ତ ଚିତି ସାପକୁ ଧରି ଏକ ବାଲ୍ଟି ଭିତରେ ରଖିବା ସହ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ବିଜାତଳା ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ବିଜାତଳା ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ମୃତକଙ୍କ ବଡ଼ ବାପା ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ଟୁଡୁ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ସାନ ଭାଇର ଝିଅକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଥିଲା । ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ବିଜାତଳା ମେଡିକାଲ ନେଇଥିଲୁ । ସେଠାରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ତାକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସାହଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ ।"
ଖବର ପାଇ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମେଡିକାଲକୁ ପହଞ୍ଚି ଥିଲେ । ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମେଡିକାଲରେ ଜଣେ ସାପ ଧରାଳିଙ୍କୁ ଡାକି ସାପକୁ ବାଲ୍ଟିରୁ କଢା ଯାଇଥିଲା । ସାପଟିକୁ ନେଇ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି । ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ମେଡିକାଲ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା କେସ ନମ୍ବର ୧୭/୨୬ରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି । ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ମୃତଦେହ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି ।
୧୧ ବର୍ଷିୟା ବର୍ଷା ଟୁଡୁ ଯାମଦା ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ବଡକୁଲେଇବିରା ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା । ବର୍ଷାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ଯୋଡାପୋଖରୀ ଗ୍ରାମରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବାଇକ୍ ସିଟ୍ ତଳେ ଲୁଚିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ! ସାଢେ 4 ଫୁଟର ନାଗକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ
ନାଗ ସାପ ଓ ପୋଷା କୁକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ଘମାଘୋଟ ଲଢେଇ ! ପଶୁପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ସନ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ