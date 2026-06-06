ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ; ମାଟି କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ୬ ବର୍ଷର ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମହୁଲପାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜରାବଗା ଗାଁରେ ଜଣେ ଛଅ ବର୍ଷର ଝିଅ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ପୁରୁଣା ମାଟି କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ିବାରୁ ତା'ର ମୃତ୍ଯୁ ହୋଇଛି, ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : June 6, 2026 at 8:26 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ ଓ କେଉଁ ରୂପରେ ଆସିବ, ତାହା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ । ଖେଳକୁଦରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ଦୁଇ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ଖେଳ ହିଁ ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଲଟିଛି । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାମରା ବ୍ଲକ ମହୁଲପାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜରାବଗା ଗାଁରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା, ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି ।
କୁଚିଣ୍ଡା SDPO ପ୍ରଦୀପ ଦାଶଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ସକାଳେ ଜରାବଗା ଗାଁର ମଞ୍ଜିଲ ପଟେଲଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ୫ ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ମୟଙ୍କ ପଟେଲ ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରଭାକର ବାଗଙ୍କ ୬ ବର୍ଷୀୟା ଝିଅ ରୋଲି ବାଗ ଖେଳୁଥିଲେ । ଖେଳରେ ମଗ୍ନ ଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ମଞ୍ଜିଲ ପଟେଲଙ୍କ ଘରର ଏକ ପୁରୁଣା ମାଟି କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ମୟଙ୍କ ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ରୋଲି ବାଗଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ଥଟି ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ।
ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ପରିବାର ଲୋକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ତୁରନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଆସି ମାଟି ତଳୁ ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ରୋଲିଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ଗାଁରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ହସଖୁସିରେ ଖେଳୁଥିବା ଝିଅଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜିଦେବା ଘଟଣା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି । ଖବର ପାଇ ମହୁଲପାଲି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ିବାର କାରଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ପୁଣିଥରେ ପୁରୁଣା ଓ ବିପଦଜନକ ମାଟି ଘର ଏବଂ କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି । ବିଶେଷକରି ଶିଶୁମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳନ୍ତି, ସେଠାରେ ଏଭଳି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ଥ ରହିବା ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ରୋଲିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଓ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା । ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ମହୁଲପାଲି ଥାନାରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ମହୁଲପାଲି ଥାନାଧିକାରୀ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଓରାମ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ନାବାଳକ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ
କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା: ଚାରି ଜଣିଆ ଟିମର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ, ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ NHRC
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର