ସ୍କୁଲ ଫେରିବା ବାଟରେ ନାବାଳିକାକୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ
ଘଟଣାକୁ 9 ଦିନ ବିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ।
Published : October 26, 2025 at 1:58 PM IST
ନିମାପଡା: ସ୍କୁଲ ଫେରିବା ବାଟରେ ତିନି ଯୁବକ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ବ୍ଲକ୍ ଗଡିଶାଗୋଦା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏନେଇ ଗଡିଶାଗୋଦା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି । ସେପଟେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ନାବାଳିକା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମ ନିକଟ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି । ସବୁଦିନ ପରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି ହେବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 17 ତାରିଖ 4ଟା ସମୟରେ ତିନିଜଣ ଯୁବକ ବାଇକରେ ଆସି ଅସଦାଚରଣ କରିବା ସହ ବ୍ୟାଗ୍ ଛଡ଼ାଇ ସାଇକେଲ ଫୋପାଡି ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ଜବରଦସ୍ତି ଗାଡିରେ ବସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ପାଟି କରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଆସି ଏକ ଦୋକାନରେ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ କରି ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ।
ପରେ ନାବାଳିକା ଓ ବାପା ମାଆ ମିଶି ଗଡିଶାଗୋଦା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ପାନାଖିରି ଗ୍ରାମର ରାଜେଶ ସ୍ବାଇଁ,କଳାମାଟି ଗ୍ରାମର କୁନା ମହାପାତ୍ର ଓ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଟଣାର ଦୀପକ ମାଝି ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଅକ୍ଟୋବର 17 ତାରିଖରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅକ୍ଟୋବର 22 ତାରିଖରେ ପୋଲିସ 172/2025 ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଡିଶାଗୋଦା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁଧୀର କୁମାର ଦାସ ।
ଏହି ଘଟଣାରେ ମାମାଲା ରୁଜୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ କମ୍ପରମାଇଜ କରିବାକୁ ଥାନା ଆଇଆଇସି ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କହିଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ଏଥି ସହ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଘଟଣାକୁ 9 ଦିନ ବିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ ।
ପୀଡିତାଙ୍କ ମାଆ କହିଛନ୍ତି, " ମୋ ଝିଅ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଛନ୍ତି । ସେ ସେଠାରୁ ଖସି ପଳାଇଆସିଥିଲା । ଏନେଇ ଗଡିଶାଗୋଦା ଥାନାରେ ଏଫଆଇର କରିଥିଲୁ । ଆଇଆଇସି ଆମକୁ କମ୍ପରମାଇଜ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର । "
ପୀଡିତାଙ୍କ ଦାଦା କହିଛନ୍ତି, " ମୋ ଝିଆରି ସ୍କୁଲରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ଝିଅ ସେଠୁ ଖସିପଳାଇ ଆସି ଏକ ଦୋକାନରେ ଆମକୁ ଫୋନ କରିଥିଲା । ଝିଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଡିଶାଗୋଦା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ । ଆଇଆଇସି କହିଥିଲେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ । କିନ୍ତୁ ନଆସିବାରୁ ତାପରେ ଦିନ ଆମେ ଥାନାକୁ ଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବାବୁ ଆମକୁ କମ୍ପରମାଇଜ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ । ଅକ୍ଟୋବର 17 ତାରିଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ 22 ତାରିଖରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । 3 ଥର ଥାନାକୁ ଆସିସାରିଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି । ଯେଉଁ ମାନେ ଏପରି କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉପରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲାନି । ପୋଲିସ କହୁଛି କମ୍ପରମାଇଜ କରଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର । "
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା