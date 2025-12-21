ଧଉଳି ପରେ ସହିଦନଗରରେ ଲଜ୍ଜା, ଚାକିରି ଦେବାକୁ କହି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ଥରେ ଯୌନ ହିଂସାର ଆଉ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ସହିଦନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଭଡା ଘରେ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ।
Minor Girl Gangrape ଭୁବନେଶ୍ବର: ଧଉଳି ଦୟା ନଦୀପଠାର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ମନରୁ ନ ଲିଭୁଣୁ ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଲଜ୍ଜା । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପୁଣି ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଚାକିରି ଦେବାକୁ କହି ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ସହିଦନଗର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ୧୭ ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଚାକିରି କରେଇଦେବା ନାଁରେ ଡାକି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଚାକିରି ନାଁରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ
ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମିନାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ସହିଦନଗର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଚାକିରି ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ । ଚାକିରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇବା ପରେ ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭଡା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ । 18 ତାରିଖ (ଗୁରୁବାର) ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 2ଟା ସମୟରେ ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ 19 ତାରିଖ (ଶୁକ୍ରବାର) ରାତି ପ୍ରାୟ 9.30ଟାରେ ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ସହିଦନଗର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ:
ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀଙ୍କ ବୟସ 17 ବର୍ଷ 7 ମାସ ହୋଇଥିବାରୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ସହିଦନଗର ଥାନାରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS)ର ଧାରା 70(2) ସହ ଯୌନ ଅପରାଧରୁ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା (POCSO) ଆକ୍ଟ ଆଇନର ଧାରା 6 ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଥିଲା । ତୁରନ୍ତ, ଏକାଧିକ ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ । ସେପଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମାମଲାର ସମସ୍ତ ଦିଗ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ଅନ୍ୟମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।
