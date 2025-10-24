ETV Bharat / state

ପୁରୀ ଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ନାବାଳିକାକୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ, ୨ ଅଟକ

ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦାଦା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ପୁରୀ ଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ
ପୁରୀ ଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 24, 2025 at 11:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ପୁରୀ ଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ।

ପୁରୀ ଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଗତ ୨୨ ତାରିଖ ଦିନ କାଳୀପୂଜା ଭସାଣୀ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏନେଇ ନାବାଳିକା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ୨ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦାଦା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଗତ ବୁଧବାର କାଳୀପୂଜା ଭସାଣୀ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚନ୍ଦନପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଚାଞ୍ଜଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି। ପରିବାର ଲୋକେ ଭସାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଶୋଇଥିଲା। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ୨ ଜଣ ରାତି ପ୍ରାୟ ୨ଟା ପରେ ନାବାଳିକାକୁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖି ଘରେ ବଳପୂର୍ବକ ପଶି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ନାବାଳିକା ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ।

ଶୁକ୍ରବାର ନାବାଳିକା ନିଜ ମା ସହ ଥାନାକୁ ଆସି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଭିଯୋଗ ମିଳିବା ପରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ୨ ଜଣଙ୍କୁ କାବୁ କରି ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ଏନେଇ ଏସଡିପିଓ ରବି ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଫୋରେନସିକ ଟିମ ଘଟଣା ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୁଲିସ ଏକ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଶନିବାର ଉଭୟଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଚନ୍ଦନପୁର PS Case No 246 ଓ 24 ଅକ୍ଟୋବରରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ
Sec. 70(2)/331(5)/296/115(2)/351(2)/3(5) BNS/ R/w sec. 6 POCSO ACT ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।

TAGGED:

ପୁରୀରେ ନାବାଳିକାକୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ
GANG RAPE AT PURI
GANG RAPE AT CHANDANPUR
PURI CRIME
GANG RAPE AT CHANDANPUR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.