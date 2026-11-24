ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ଆପ ଜରିଆରେ ନାବାଳିକା ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ଓ ଅପହରଣ; ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚାପ, ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ କେନିଆ ନାଗରିକ ଗିରଫ
'ଗତବର୍ଷ ୨୦୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ୟାରମ ଗେମ୍ ଜରିଆରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଆସିଥିଲେ। ଅନଲାଇନ୍ ଚାଟ ମାଧ୍ୟମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ-ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : November 24, 2026 at 6:50 PM IST|
Updated : November 24, 2026 at 7:11 PM IST
ପୁରୀ: ପୁରୀର ଜଣେ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଅପହରଣ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜାଗମରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ହୋଟେଲ ରଖିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ କେନିଆ ନାଗରିକକୁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ କେନିଆର ମହମ୍ମଦ ଫାୟାଜ ମହମ୍ମଦ। ୨୦୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଅନଲାଇନ କ୍ୟାରମ ଗେମ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥଲା। ଅନ ଲାଇନ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ନାବାଳିକାର ଭରସା ଜିତି ନେଇଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ।
ବାଳିକାଙ୍କ ମା' ପୁରୀ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୧୮ ତାରିଖରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହମ୍ମଦ ଫାୟାଜ ମହମ୍ମଦ ପୁରୀ ଏସସିଏସ କଲେଜ ନିକଟକୁ ଆସି ଉକ୍ତ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ଵରକୁ ଡାକିଥିଲେ । ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ନାବାଳିକାଙ୍କ ମା' ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫୋନ କରି ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ନାବାଳିକାଙ୍କ ମା' ଏତଲା ଦେବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁରୀ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ଗତକାଲି ଜଣେ ମହିଳା ଆସି ପୁରୀ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପହରଣ କରିନେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଂକା ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛି। ଏ ନେଇ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା (ନଂ-809/26)ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁରୀ ସିଟି ଡିଏସପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଥଲା। ଯେଉଁ ନମ୍ୱରରୁ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ତାହା ଟ୍ରାକ କରି ଲୋକେସନ ଭୁବନେଶ୍ବର ଜାଗମରା ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା । ପୁଲିସ ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ଉକ୍ତ ଅଂଚଳରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକାକୁ ଏକ ହୋଟେଲରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ପୋଲିସ ଧରିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତର ନାମ ହେଉଛି ମହମ୍ମଦ ଫାୟାଜ ମହମ୍ମଦ (୩୪ ବର୍ଷ) ଓ ସେ କେନିଆ ନିଆଞ୍ଜାର ବାସିନ୍ଦା ।'
ଏସପି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଗତବର୍ଷ ୨୦୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ୟାରମ ଗେମ୍ ଜରିଆରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଆସିଥିଲେ। ଅନଲାଇନ୍ ଚାଟ ମାଧ୍ୟମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି, ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସଂପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଉଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ତାର ବାପାଙ୍କୁ ଗୁଜୁରାଟରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଭିସା ନେଇ ଆସିଥିଲା। ଚଳିତ ମାସ ୧୦ ତାରିଖରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହମ୍ମଦ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆସିଥିଲା। ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହ ସେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲା। ଗତ ୧୮ ତାରିଖରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ପୁରୀରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲା। ଗତକାଲି ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଯାଇଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ କବଜାରେ ରଖି ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତର ପାସପୋର୍ଟ, ଭିଜା, ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଜବତ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୁଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ପୋଲିସ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରିବ। ଏବେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ରହିଛି।'
ଏସପିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ଅପହରଣ, ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅପହରଣ ପଛରେ କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେ ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୁଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରିବ । ତେବେ ଏହା ପଛରେ ଲଭ୍ ଜିହାଦର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି କି ନାହିଁ ଏବେ କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ । ସମ୍ପୂର୍ଣ ତଦନ୍ତ ପରେ ଘଟଣା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ' ବୋଲି ପୁରୀ ଏସପି ସୁଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅପହରଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଫେରାର ଥିଲେ ଯୁବକ; ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ରାତିରେ ଝୁଲି ପଡିଲେ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅପହୃତା 7 ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକା ଉଦ୍ଧାର, ଜଣେ ଅଟକ