ETV Bharat / state

ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଲଜ୍ଜା, ଘରୁ ଡାକି ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ

ଏହି ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପରିଡା

Rairangpur Hospital
ରାଇରଙ୍ଗପୁର ହସ୍ପିଟାଲ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 15, 2026 at 1:54 PM IST

|

Updated : June 15, 2026 at 3:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା। ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପିଡିତା ଜଣକ ନାବାଳିକା ଥିବାରୁ ପୋକ୍ସୋ ଆଇନରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ । ପିଡିତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଯାଇଛି । ସେ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରଥମେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରି କେବଳ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଦୀପକ କୁମାର ଗୋଚ୍ଛାୟତ ।

ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଘରୁ ଡାକି ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ (ETV Bharat Odisha)

ବୁଲିବାକୁ ଡାକି ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ

ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଏହି ଘଟଣା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ନୁହେଁ ବରଂ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି। ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଏସକେ ମକବୁଲ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣା ପଡିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଅଟକ ରଖିବା ସହିତ ବ୍ୟବହୃତ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ’’ ।

ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପିଡିତା ଓ ତାଙ୍କ ବଡ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଦୁଇଟି ବାଇକରେ ନେଇ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । ପିଡିତାଙ୍କ ବଡ ଭଉଣୀ ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଗୋଟଏ ଜାଗାରେ କଥା ହେଉଥିବାବେଳେ ପିଡିତା ଜଣକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନ ଫେରିବାରୁ ତାଙ୍କ ବଡ ଭଉଣୀ ଓ ବନ୍ଧୁମାନେ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ । ରାତି ପାଖାପାଖି 8ଟା ବେଳେ ପିଡିତାଙ୍କୁ ଗାଁରେ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏସକେ ମକବୁଲ ।

ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚୁରା କରୁଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପରିଚୟ ଦେଇ ଓୟୋ ହୋଟେଲରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା; ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜିତୁର ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବ CDR

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ OYO ହୋଟେଲରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, ପୋଲିସ ଅଫିସର ପରିଚୟ ଦେଇ ଫସାଇଥିଲା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର

Last Updated : June 15, 2026 at 3:07 PM IST

TAGGED:

RAIRANGPUR MINOR RAPE
MINOR RAPE CASE RAIRANGPUR
POCSO ACT MINOR RAPE
ରାଇରଙ୍ଗପୁର ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ
MINOR GIRL RAPED RAIRANGPUR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.