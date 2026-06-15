ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଲଜ୍ଜା, ଘରୁ ଡାକି ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ
ଏହି ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପରିଡା
Published : June 15, 2026 at 1:54 PM IST|
Updated : June 15, 2026 at 3:07 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା। ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପିଡିତା ଜଣକ ନାବାଳିକା ଥିବାରୁ ପୋକ୍ସୋ ଆଇନରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ । ପିଡିତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଯାଇଛି । ସେ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରଥମେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରି କେବଳ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଦୀପକ କୁମାର ଗୋଚ୍ଛାୟତ ।
ବୁଲିବାକୁ ଡାକି ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ
ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଏହି ଘଟଣା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ନୁହେଁ ବରଂ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି। ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଏସକେ ମକବୁଲ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣା ପଡିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଅଟକ ରଖିବା ସହିତ ବ୍ୟବହୃତ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ’’ ।
ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପିଡିତା ଓ ତାଙ୍କ ବଡ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଦୁଇଟି ବାଇକରେ ନେଇ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । ପିଡିତାଙ୍କ ବଡ ଭଉଣୀ ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଗୋଟଏ ଜାଗାରେ କଥା ହେଉଥିବାବେଳେ ପିଡିତା ଜଣକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନ ଫେରିବାରୁ ତାଙ୍କ ବଡ ଭଉଣୀ ଓ ବନ୍ଧୁମାନେ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ । ରାତି ପାଖାପାଖି 8ଟା ବେଳେ ପିଡିତାଙ୍କୁ ଗାଁରେ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏସକେ ମକବୁଲ ।
ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚୁରା କରୁଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପରିଚୟ ଦେଇ ଓୟୋ ହୋଟେଲରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା; ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜିତୁର ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବ CDR
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ OYO ହୋଟେଲରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, ପୋଲିସ ଅଫିସର ପରିଚୟ ଦେଇ ଫସାଇଥିଲା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର