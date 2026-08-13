କଟକରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ! ୨ ନାବାଳକ ଗିରଫ
ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାର କିଛି ଦିନ ପରେ ପୀଡିତା ମହାନଦୀକୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଥାନାକୁ ନେଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : August 13, 2026 at 3:55 PM IST
କଟକ: ସିଲଭର ସିଟିରେ ଲଜ୍ଜା । ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ପ୍ରଥମ ଘଟଣାରେ କଟକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲିରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ଥାନା ପୋଲିସ । ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣାରେ ସହରର ଏକ ହୋଟେଲରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁଇ ନାବାଳକ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
କଟକ ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ହୋଟେଲରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଘଟଣାରେ ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ଦୁଇ ନାବାଳକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଗିରଫ ଦୁଇ ନାବାଳକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ କଲେଜ ସହପାଠୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କଟକର ଏକ କଲେଜରେ ୧୬ ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେହି କଲେଜରେ ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ୧୬ ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳକ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଥିଲେ। କଲେଜରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିଚୟ ହେବା ପରେ ବନ୍ଧୁତା ହୋଇଥିଲା । କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବନ୍ଧୁତା ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲା ।
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, କଥା ହେବା ବାହାନାରେ ସହପାଠୀ ନାବାଳକ ଜଣକ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ କଟକର ଏକ ହୋଟେଲକୁ ଡାକିଥିଲେ । ନାବାଳିକା ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ପରେ ଦୁଇ ନାବାଳକ ମିଶି ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଘଟଣାଟି ପୂର୍ବ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଘଟଣା ପରେ ନାବାଳିକା ମାନସିକ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଏପରିକି ସେ ମହାନଦୀକୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ । ପରେ ସେମାନେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୁଇ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କଟକ ଡିସିପି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କଟକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ 5 ଗିରଫ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କର କରାଯିବ ଟିଆଇ ପରେଡ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ