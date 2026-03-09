କନ୍ଧମାଳରେ ଲଜ୍ଜା; ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଦେଲେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ
କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପଢୁଥିବା ଜଣେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଗୋଚ୍ଛାପଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ।
Published : March 9, 2026 at 10:55 AM IST
Kandhamal Minor Girl Gives Birth ଫୁଲବାଣୀ (କନ୍ଧମାଳ): କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା । ଜଣେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ, ଏକ ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଦେଇଛି । ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ବେଳେ, ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ।
ନାବାଳିକା ପରିବାର ଲୋକ ଗୋଚ୍ଛାପଡ଼ା ଥାନାରେ ଦେଇଥିବା ଏତଲା ଅନୁଯାୟୀ, କନ୍ଧମାଳ ଗୋଛାପଡା ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଳକରେ ଥିବା ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ । କିଛି ମାସ ତଳେ ସେ ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପିଣ୍ଡାଙ୍ଗି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଛୁଟି ସରିବା ପରେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଥିଲେ । ଗତମାସରେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ । ଗତ 6 ଦିନ ତଳେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ନିଜ ଘରେ ଏକ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଗୋଚ୍ଛାପଡ଼ା ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର ୨୬/୨୦୨୬ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ି ଗୋଛାପଡା ଥାନା ଅଧୀକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏପଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ଯ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଥାନାରେ ନାବାଳିକା ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିୟମିତ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ମହିଳା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ଯ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ଏତେଦିନ ଧରି ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ଵା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିଭଳି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।
ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ:
କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀ ରବିନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି । ଏନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଏହାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଏସଡିପିଓ, ଚାଇଲଡ୍ ଲାଇନ୍ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିକ୍ରମା କରି ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଲଜ୍ଜ୍ୟା: ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ପୀଡ଼ିତା ଗର୍ଭବତୀ !
ଇଟିଭି ଭାରତ, କନ୍ଧମାଳ