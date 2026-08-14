ETV Bharat / state

କାନରେ ଇୟରଫୋନ୍‌ ଲଗାଇ ଚାର୍ଜରେ ବସିଥିବା ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ବଜ୍ରପାତ, ନାବାଳକ ମୃତ

ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଭାଗିରଥି ଘରେ ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜରେ ଲଗାଇ ଇୟରଫୋନ୍ ପିନ୍ଧି ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖୁଥିଲେ।

Minor boys dies in koraput as mobile phone on charge blasts
କାନରେ ଇୟରଫୋନ୍‌ ଲଗାଇ ଚାର୍ଜରେ ବସିଥିବା ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ବଜ୍ରପାତ, ନାବାଳକ ମୃତ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 14, 2026 at 12:52 PM IST

|

Updated : August 14, 2026 at 2:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କୋରାପୁଟ: ବଜ୍ରପାତରେ ଜଣେ ୧୬ ବର୍ଷୀୟ ବାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ କୋସନ୍ଦି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡାରେଙ୍ଗବା ଗ୍ରାମରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ମୃତ ବାଳକ ହେଲେ ଗ୍ରାମର ଜଗନାଥ ଶିଶାଙ୍କ ପୁଅ ଭାଗୀରଥି ଶିଶା।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଭାଗିରଥି ଘରେ ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜରେ ଲଗାଇ ଇୟରଫୋନ୍ ପିନ୍ଧି ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବଜ୍ରପାତ ହେବାରୁ ସେ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।

ଘଟଣା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଭାଗିରଥିଙ୍କୁ ନନ୍ଦପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଡାକ୍ତର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭତ୍ରା ପରୀକ୍ଷା କରି ଭାଗିରଥିଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

କାନରେ ଇୟରଫୋନ୍‌ ଲଗାଇ ଚାର୍ଜରେ ବସିଥିବା ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ବଜ୍ରପାତ, ନାବାଳକ ମୃତ (Etv Bharat)



ଖବର ପାଇ ଡାରେଙ୍ଗବା ଗ୍ରାମର ବହୁ ଲୋକ ନନ୍ଦପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ୧୬ ବର୍ଷୀୟ ବାଳକଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରେ ପରିବାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

ମୃତ ଭାଗୀରଥିଙ୍କ ବାପା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ପୁଅ ତାଙ୍କର କାନରେ ଇଅର ଫୋନ ଲଗାଇ କଣ ଶୁଣୁଥିଲା । ହଠାତ୍ ବଜ୍ରାପାତ ହେବାରୁ ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ।'

ସେହିପରି ଡାରେଙ୍ଗବା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ଭାଗୀରଥି ଘଟଣା ଦିନ ଘରେ ଶୋଇ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିଲା । କାନରେ ଇଅରଫୋନ ଲଗାଇ ଶୁଣୁଥିଲା । ସେଦିନ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା । ହଠାତ ଘଡଘଡି ମାରିବାରୁ ଭାଗୀରଥି ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି ଛଟପଟ ହୋଇଥିଲା । ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆ ଯାଇଥିଲା । ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିବାବେଳକୁ ସେ ବେହୋସ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ପରେ ଡାକ୍ତର ତାକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।'

ବର୍ଷା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ନ ଦେଖିବା, ବିଶେଷ କରି ଇଅରଫୋନ ନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଥିଲେ ହେଁ ଏ ଯାଏ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଧାନ ତଳି ରୋଉଥିବା ବେଳେ ବଜ୍ରପାତ: ବିଲରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ବାପା ପୁଅ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବରଯାତ୍ରୀ ଉପରେ ବଜ୍ରପାତ: ଜଣେ ମୃତ ଓ ଦୁଇ ବରଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର

Last Updated : August 14, 2026 at 2:12 PM IST

TAGGED:

MOBILE BLAST
ବଜ୍ରପାତରେ ନାବାଳକ ମୃତ
BOY DIES KORAPUT
ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର ସଚେତନତା
MOBILE PHONE ON CHARGE BLASTS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.