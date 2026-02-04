ଅଶ୍ଲୀଳ ଭିଡିଓ ଦେଖି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, 6 ନାବାଳକ ଗିରଫ
ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସପି ଅଭିଳାଷ ଜି କହିଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଶ୍ଲୀଳ ଭିଡିଓ ଦେଖି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ 6 ନାବାଳକ ।’ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ସଚେତନ କରିବ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ ।
Published : February 4, 2026 at 7:42 PM IST
Balangir Minor Gangrape Case ବଲାଙ୍ଗୀର: ଅଶ୍ଲୀଳ ଭିଡିଓ ଦେଖି ନାବାଳିକାକୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ । ଏପରି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ତୁରେକେଲା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ । ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ 14 ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକା । ସହପାଠୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କଲେ । ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏହି ଘଟଣା । ଏହି ଘଟଣାରେ ତୁରେକେଲା ପୋଲିସ 6 ନାବାଳକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଅଶ୍ଲୀଳ ଭିଡିଓ ନାବାଳକ ଦେଖି ଏପରି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସପି ଅଭିଳାଷ ଜି ।
ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ:
ପୀଡିତା ନାବାଳିକା ଜଣକ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି । ଗତ ଡିସେମ୍ବର 27ରେ ଏହି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାର ତୁରେକେଲା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା । ଆଜି(ବୁଧବାର) 6 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ଗିରଫ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକ । ଏଥିସହ ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ ବୋର୍ଡରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି ।
‘ଅଶ୍ଲୀଳ ଭିଡିଓ ଦେଖି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ’:
ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସପି ଅଭିଳାଷ ଜି କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତ ଡିସେମ୍ବର 27ରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଯାହାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପୀଡିତା ନାବାଳିକା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା । ଏଥିରେ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ କମିଟି (CWC), ଡିପିସିର ସହଯୋଗରେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲୁ । ଏଥିରେ ସଂପୃକ୍ତ ଥିବା ସବୁ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ ବୋର୍ଡଙ୍କ ଆଗରେ ହାଜର କରିଛୁ । ତେବେ ଭିଡିଓ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଏଥିପାଇଁ 66 E, 67 ଆଇଟି ଆକ୍ଟରେ କେସ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ମୋବାଇଲ ସିଜ୍ କରି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ସେମାନେ ଅଶ୍ଲୀଳ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟାଇଛନ୍ତି ।’
ଘରୁ ଡାକି ନେଇ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ:
ତେବେ ଗିରଫ ସମସ୍ତ ନାବାଳକ ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି । ଗତ ଡିସେମ୍ବର 27 ଦିନ ନାବାଳିକା ଘରେ ଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ସହପାଠୀ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଗାଁରେ ଥିବା ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଆଉ 5 ଜଣ ସହପାଠୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ଏହାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବାହାରେ ପ୍ରଘଟ ନକରିବାକୁ ଡରାଇଥିଲେ । ଫଳରେ ଲୋକଲଜ୍ଜା ଭୟରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇନଥିଲେ । ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାବାଳକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲେ ଭିଡିଓ । ଏହାପରେ ଗତକାଲି ପୀଡିତା ନାବାଳିକା ପରିବାର ସହ ଆସି ତୁରେକେଲା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ।
ଅପରାଧ ପଛରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ:
ସେପଟେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ହିମାଂଶୁ ଲାଲ କହିଛନ୍ତି, 'ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପୋଲିସ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିଛି । କେବଳ ମୋବାଇଲ, ଫେସ୍ବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦେଖି ଏହି ନାବାଳକ ମାନେ ବିଗିଡି ଥିଲେ । ଏହାହିଁ ଏହି ଅପରାଧର ମୂଳ ଅଟେ । ତେଣୁ ଏହା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ରହିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ ସେହିପରି ପୋଲିସ୍ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ କାମ କରିବ ।’
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ:
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ । କିନ୍ତୁ ଏହା ଏବେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ବିପଦଗାମୀ କରିଛି । ବଲାଙ୍ଗୀର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ଯାହାର ଏକ ଜ୍ବଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ । ନାବାଳକ/ନାବାଳିକାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର