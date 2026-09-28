ଗଣେଶ ପୂଜା ଭସାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ ଫେରିଲେନି ଫିରୋଜ, ବୁର୍ଲାରେ ନାବାଳକଙ୍କୁ ବୀଭତ୍ସ ହତ୍ୟା
ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ୫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବିରେ ପରିବାର ଲୋକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବୁର୍ଲା ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ବାଦଶାହା ଜୁଶମନ ରଣା
Published : September 28, 2026 at 11:31 AM IST
ବୁର୍ଲା: ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୁର୍ଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଢିପାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳକଙ୍କୁ ବୀଭତ୍ସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୃତ ନାବାଳକ ଜଣକ ବୁର୍ଲା ସହରର ୱାନ୍-ଆର କଲୋନୀ ତିଅରପଡ଼ାର ପ୍ରତାପ ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ଫିରୋଜ ବେହେରା (୧୫) । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି।
ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଥାନା ଘେରାଉ
ଘଟଣାରେ ୫ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାମିଲ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ଦାବିରେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପରିବାର ଲୋକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବୁର୍ଲା ଥାନା ଘେରାଉ କରି ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ। ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରୁ ବୁର୍ଲା SDPO ବଲେଶ୍ୱର ଗିଦ୍ଦି, ଆଇଆଇସି ସୋମ୍ୟକାନ୍ତ ବଳିଆରସିଂ ଓ କ୍ଷେତରାଜପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅନୀଲ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ବୁର୍ଲା SDPO ବାଲେଶ୍ୱର ଗିଦ୍ଦି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଭୀମସାର ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇବା ସହ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।
ଗଣେଶ ପୂଜା ଭସାଣି ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ ଫେରିନଥିଲେ
ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଶନିବାର ରାତିରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଭସାଣି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଫିରୋଜଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କିଛି ସାଙ୍ଗ ଘରୁ ଡାକି ନେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ। ରବିବାର ସକାଳେ ଫିରୋଜ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହ ମୋବାଇଲ୍ରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତା’ପର ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଫୋନ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଏନେଇ ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ।
ନିର୍ମାଣାଧୀନ କୋଠା ନିକଟରୁ ରକ୍ତାକ୍ତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର
ରବିବାର ଢିପାପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କୋଠାର ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ଗଳିରେ ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ବୁର୍ଲା ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଚିହ୍ନଟ କରାଇଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଓ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଭୀର କ୍ଷତଚିହ୍ନ ରହିବା ସହ ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଓ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନରୁ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ
ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ପୋଲିସ ଅନୁମାନ କରୁଛି ଯେ, ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଏବଂ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କିଛି ଯୁବକଙ୍କ ସହ ଫିରୋଜଙ୍କର ବଚସା ଓ ହାତାହାତି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିବାଦ ଉଗ୍ରରୂପ ନେବାରୁ ନାବାଳକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରି ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଶିକ୍ଷା ନଗରୀ ବୁର୍ଲାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ, ମାଂସ ଦୋକାନୀକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବୁର୍ଲା ଭିସୁଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର