ଶାଢ଼ୀ ତିଆରି ଦୋଳିରେ ଝୁଲୁଥିଲା ପୁଅ, ବେକରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ
ପୁଅ ଦୋଳିରେ ଖେଳୁଥିବା ଦେଖି ଘର ଲୋକେ ଅନ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିଲେ। ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା, ଏଇ ଦୋଳି ଏମିତି ଜୀବନ ନେଇଯିବ ବୋଲି ! ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପରିଡା
Published : May 4, 2026 at 7:19 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ଦୋଳିରେ ଝୁଲିବା ହେଲା କାଳ। କୁନି ପୁଅଟି ମନ ଖୁସିରେ ଦୋଳିରେ ଝୁଲୁୁଥିବାବେଳେ ବେକରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଗଲା । ଅଣନିଃଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ । ଏଭଳି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଗନ୍ନାଥୀ ଗ୍ରାମରେ। ମୃତ ନାବାଳକ ଜଣକ ହେଲେ ଦୁର୍ଗା ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ସତ୍ୟ ।
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ଗା ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଘର ବାଡ଼ିରେ ଥିବା ଏକ ଆତ ଗଛରେ ଶାଢ଼ୀ ବାନ୍ଧି ଦୋଳି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା । ଖରା ଦିନରେ ଗରମରୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି ପାଇଁ ଗଛ ଛାଇରେ ଦୋଳି ଲଗାଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ । ବିଶେଷକରି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏହି ଦୋଳିରେ ଝୁଲୁଥିଲେ । ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ 7 ବର୍ଷର ସତ୍ୟ ସେହି ଦୋଳିରେ ବସି ଝୁଲୁଥିଲା । ପୁଅ ଦୋଳିରେ ଖେଳୁଥିବା ଦେଖି ଘର ଲୋକେ ଅନ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିଲେ। ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା, ଏଇ ଦୋଳି ଏମିତି ଜୀବନ ନେଇଯିବ ବୋଲି !
ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କାହାକୁ ଡାକି ପାରି ନ ଥିଲା
ସତ୍ୟ ଦୋଳିରେ ଝୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ତାହା ବେକରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଅଣନିଃଶ୍ବାସୀ ହୋଇ ପିଲାଟିର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଥିଲା ଯେ, ସତ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କାହାକୁ ଡାକି ପାରି ନ ଥିଲା । ଶେଷରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଅର ବେକରେ ଶାଢ଼ୀ ଦୋଳି ଲାଗିଛି ଓ ପୁଅ ଝୁଲି ରହିଛି । ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଉଦଳା ମେଡିକାଲ ଆଣିଥିଲେ । ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଚାର ହେବା ପରେ ଗାଁରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଦଳା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବନମାଳି ବାରିକ କହିଛନ୍ତି, "ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଜଗନ୍ନାଥୀ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି। ସେହି ଗ୍ରାମର ଦୁର୍ଗା ମୁର୍ମୁଙ୍କ ୭ ବର୍ଷର ପୁଅ ସତ୍ୟ ଶାଢ଼ୀ ତିଆରି ଦୋଳିରେ ଝୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ବେକରେ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଅଣନିଃଶ୍ବାସୀ ହୋଇ ପଡିଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକେ ପୁଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣିଥିଲେ। ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଉଦଳା ଥାନାରେ କେସ ନଂ ୩୦/୨୬ ରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଆଜି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ମୃତ ଦେହକୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର
